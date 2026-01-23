ICONSPORT_283183_0062

PSG : Barcola marque enfin, ils ne lui pardonnent pas

Le PSG s'est imposé 1-0 à Auxerre, grâce à un but de Bradley Barcola. L'attaquant parisien a beaucoup manqué et son but ne fait pas oublier sa performance.
Le PSG a fait le travail à Auxerre avec une équipe largement remaniée. Contrairement à d’habitude, Bradley Barcola a fait les 90 minutes. Il lui fallait bien ça pour finalement marquer, après avoir manqué de nombreuses occasions tout au long de la partie face aux Auxerrois. Certes, l’ancien lyonnais a été le plus remuant et ses appels incessants ont fait vivre un enfer à la défense de l’AJ Auxerre. Mais son manque de réalisme a encore une fois frappé les esprits. Frappes imprécises, conduite de balle critique au mauvais moment ou dernier geste mal dosé, Bradley Barcola n’a pas marqué de points à l’heure où son manque d’efficacité est de plus en plus fréquemment critiqué.
Même chez les supporters du PSG, on avait du mal à oublier les occasions manquées après l’unique but de la partie finalement marqué par Barcola. « On va quand même pas pardonner son match de m… », « Bradley a enfin marqué », « un but toutes les 10 occasions, très bon ratio », « enfin enfin », « j’ai cru qu’il allait rater », « bon, ça passe pour ce soir, mais ça devrait faire 4-0 », ont lancé les supporters parisiens, quelque peu agacés de voir que l’efficacité de la saison dernière avait pour le moment complètement disparu. Même si cela n’empêche pas le PSG de prendre la tête du classement avant le match de Lens à Marseille.

1
