PSG : Barcola énerve Luis Enrique, attention danger

PSG29 nov. , 15:00
parClaude Dautel
Remplacé par Kang-in Lee peu avant l'heure de jeu, mercredi face à Tottenham, Bradley Barcola a fait l'objet de sévères critiques. Pour l'entraîneur du PSG, c'est surtout l'attitude de l'attaquant qui est problématique.
Bradley Barcola a beau avoir une endurance hors du commun, les supporters du Paris Saint-Germain s'agacent des performances de l'ancien lyonnais. Alors que les absences de Désiré Doué et Ousmane Dembélé lui ont donné l'occasion de briller durablement, l'international tricolore a surtout confirmé son souci au moment de trouver le chemin des filets. Comme souvent, Barcola est capable de gestes incroyables, avant de se déchirer face au gardien de but. Mais mercredi, contre les Spurs, l'attaquant du PSG a cette fois calé totalement. Et si Luis Enrique l'a remplacé à la 56e minute, c'est parce qu'il n'a pas du tout aimé le comportement de son joueur, révèle ce samedi Dominique Sévérac dans Le Parisien.

Barcola ne s'est pas impliqué dans le travail défensif

On le sait, Luis Enrique attend de ses attaquants qu'ils jouent également un rôle dans les phases plus défensives. C'est d'ailleurs ce que l'entraîneur du Paris Saint-Germain reprochait à Kylian Mbappé comme on l'avait vu dans une séquence du documentaire : « Vous ne pouvez pas comprendre ». Et c'est pour cela qu'il a remplacé Bradley Barcola par Kang-in Lee, et non pas pour les soucis d'efficacité du joueur de 23 ans. « Signe que ses statistiques n’obsèdent pas le staff, ce sont davantage ses absences dans le repli qui ont énervé Luis Enrique contre Tottenham, comme sur le premier but des Spurs en première période. À Paris, mettre des buts n’est qu’une partie du job de l’attaquant », fait remarquer notre confrère du quotidien francilien.
Concernant la panne d'efficacité, le Paris Saint-Germain n'a pas réellement peur. En interne, on pense que faute d'une concurrence exacerbée, Bradley Barcola est moins motivé, mais surtout qu'il doit composer avec d'autres joueurs que ses compères habituels, à savoir Dembélé et Doué. Lorsque le trio magique sera reconstitué, le staff du PSG n'a aucun doute sur le fait que l'on retrouvera la meilleure version de Barcola. Cela tombe bien puisque c'est à ce moment-là que les champions d'Europe auront besoin de toutes leurs forces vives.  
FranceFrance Âge 23 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs9
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs11
Buts5
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
