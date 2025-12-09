Un arrêt miraculeux, mais Rulli inquiète l'OM

L'OM a eu très très chaud en Belgique ce mardi soir, et le dernier arrête de Geronimo Rulli ne fait pas oublier que le gardien argentin est inquiétant ces dernières semaines.

De zéro à héros, Geronimo Rulli a tout connu ce mardi soir à Bruxelles, mais le gardien argentin n’est clairement plus aussi impérial que la saison dernière, ou que lors des premier mois de l’exercice en cours. Face à l’Union Saint-Gilloise encore une fois, il a réalisé une parade extraordinaire pour sauver la victoire en fin de rencontre. Mais à côté de ça, ses sorties aventureuses ne rassurent pas la défense, et il aura fallu deux hors-jeu d’un cheveu pour éviter à l’OM de se faire remonter en seconde période.

La confiance n’est plus au rendez-vous pour Rulli et cela se ressent. Au point que les suiveurs du club phocéen se posent des questions sur le portier argentin. « Depuis l’immense performance de De Lange à Nice, Rulli est en difficulté : sorties hasardeuses et buts où il est le principal fautif. Évidemment monstrueux sur sa ligne, il a gagné de nombreux points, mais quand il est moins performant, il faut le dire », souligne La Minute OM. « Bravo Rulli d'avoir brillamment rattrapé une nouvelle sortie inexplicable et sauvé l’OM », explique de son côté Thomas Bonnavent, pour qui Rulli se sort de situations compliquées liées à ses sorties aléatoires.

De quoi relancer la concurrence au sein des gardiens marseillais, ce qui n’a quasiment jamais été le cas ces deux dernières années ?