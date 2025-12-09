ICONSPORT_279505_0252

Un arrêt miraculeux, mais Rulli inquiète l'OM

OM09 déc. , 23:11
parGuillaume Conte
3
L'OM a eu très très chaud en Belgique ce mardi soir, et le dernier arrête de Geronimo Rulli ne fait pas oublier que le gardien argentin est inquiétant ces dernières semaines.
De zéro à héros, Geronimo Rulli a tout connu ce mardi soir à Bruxelles, mais le gardien argentin n’est clairement plus aussi impérial que la saison dernière, ou que lors des premier mois de l’exercice en cours. Face à l’Union Saint-Gilloise encore une fois, il a réalisé une parade extraordinaire pour sauver la victoire en fin de rencontre. Mais à côté de ça, ses sorties aventureuses ne rassurent pas la défense, et il aura fallu deux hors-jeu d’un cheveu pour éviter à l’OM de se faire remonter en seconde période.
La confiance n’est plus au rendez-vous pour Rulli et cela se ressent. Au point que les suiveurs du club phocéen se posent des questions sur le portier argentin. « Depuis l’immense performance de De Lange à Nice, Rulli est en difficulté : sorties hasardeuses et buts où il est le principal fautif. Évidemment monstrueux sur sa ligne, il a gagné de nombreux points, mais quand il est moins performant, il faut le dire », souligne La Minute OM. « Bravo Rulli d'avoir brillamment rattrapé une nouvelle sortie inexplicable et sauvé l’OM », explique de son côté Thomas Bonnavent, pour qui Rulli se sort de situations compliquées liées à ses sorties aléatoires. 
De quoi relancer la concurrence au sein des gardiens marseillais, ce qui n’a quasiment jamais été le cas ces deux dernières années ?
3
Articles Recommandés
Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 6e journée

ICONSPORT_279506_0183
Monaco

LdC : La victoire en or de l'AS Monaco

ICONSPORT_279505_0159
Ligue des Champions

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Fil Info

23:01
LdC : Programme TV et résultats de la 6e journée
22:57
LdC : La victoire en or de l'AS Monaco
22:54
LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique
22:30
Sergio Ramos, le surprenant retour
22:00
C'est officiel, Zidane rejoint un nouveau club
21:51
LdC : Greenwood place l'OM sur une voie royale (vidéo)
21:40
Le Cameroun arrive à la CAN avec deux listes de joueurs
21:20
Panique à Rennes, Liverpool débarque

Derniers commentaires

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

OM, Monaco et demain Paris, 3 sur 3 en C1👏

LdC : La victoire en or de l'AS Monaco

Enfin🙅👍👏l'OM qui y va de sa victoire aussi, manque le PSG et ça fera 3 sur 3 en C1👍

Un arrêt miraculeux, mais Rulli inquiète l'OM

J'pense l'idée de base c'était d'integrer Medina, mais c'est compliqué, Aguerd revient de blessure, et c'est inquiétant pour la CAN, parce qu'il est tres important pour nous, Weah et Murillo tiennent leurs poste, Weah est même une chouette recrue, et Balerdi, c'est Balerdi, pour le pire et le meilleur Et Pavard il est passé de génie, a paria en 1 semaine

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Oui L OM a un trio offensif de feu, par contre la défense ca va pas du tout

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

L OM gagne mais c'est une victoire inquiétante

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading