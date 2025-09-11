PSG : Al-Khelaïfi pique une colère, la Juve panique

Après des mois de discussions, le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin ne sont pas parvenus à un accord pour Randal Kolo Muani. Cet échec a fini par provoquer la colère du président parisien Nasser Al-Khelaïfi. Des tensions démenties par le club turinois.

Dans les négociations entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin, personne n’a cédé. Les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre pour Randal Kolo Muani. Suite à son prêt convaincant dans le Piémont la saison dernière, l’attaquant français était pourtant déterminé à revenir. Ce qui explique pourquoi les deux clubs ont discuté pendant des mois. Mais aucune des offres transmises par les Turinois n’a satisfait Nasser Al-Khelaïfi, finalement persuadé de la mauvaise foi de la Juve.

« Vous vous fichez de notre gueule depuis plusieurs semaines, c'est terminé, vous n'aurez pas gain de cause avec moi, a réagi le président du Paris Saint-Germain selon Sports Zone. Je retiendrai vos méthodes, faites-moi confiance pour ça. » Le cador italien aurait-il définitivement perdu la confiance du champion d’Europe ? Ce n’est pas du tout la version donnée par Damien Comolli. « J’ai lu avec étonnement certains articles sur des discussions que j’aurais eues avec le président du PSG : ce sont des rumeurs absolument fausses, ce sont des mensonges, nous n’avons eu aucune discussion », a démenti le directeur général de la Vieille Dame.

Lire aussi Le PSG prête Kolo Muani à Tottenham sans option d'achat

« J’ai toujours soutenu les grands clubs et j'ai toujours eu d'excellentes relations avec eux, et il en va de même avec le PSG, a poursuivi l’ancien patron de Toulouse. Quelqu'un a essayé de manipuler une situation qui n'existe pas. Nous avons conclu le mercato avec succès, nous nous sentons plus forts. Nous sommes convaincus que nous serons compétitifs et que nous allons progresser avec des résultats. » Peut-être une manière de calmer le jeu avec les Parisiens qui ont finalement prêté l’international tricolore à Tottenham.