PSG : Akliouche titulaire, ça va râler dans le vestiaire

PSG : Akliouche titulaire, ça va râler dans le vestiaire

PSG
parEric Bethsy
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Buteur face au Mans (3-1) samedi, Maghnes Akliouche a les faveurs de Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait titulariser le milieu offensif contre Manchester City mercredi en Ligue des Champions, ne serait-ce que pour piquer certains cadres.
A l’image de son rassemblement avec l’équipe de France, Maghnes Akliouche vit des débuts plutôt mitigés avec le Paris Saint-Germain. Il est notamment reproché au milieu offensif son manque d’impact dans les derniers mètres. Ce défaut n’a pourtant pas l’air de déranger Luis Enrique. Fan de sa recrue, l’entraîneur parisien n’hésite pas à l’aligner. A tel point que Romain Beddouk n’écarte pas sa titularisation contre Manchester City mercredi en Ligue des Champions.
« Actuellement, si je devais faire une hiérarchie des attaquants du PSG, entre le niveau et ce qui a été montré depuis le début de la saison, je pense qu'Akliouche serait cinquième derrière Dembélé, Kvaratskhelia, Doué et même Ferran Torres, pas forcément dans l'ordre, a estimé le journaliste d’ici Paris Île-de-France. C'est bien, la manière dont Akliouche s'intègre, mais on est encore loin du niveau que les cadres ont pu montrer. »
« Je pense quand même qu'il serait intéressant de le titulariser face à Manchester City, a proposé l’observateur parisien. Pourquoi ? Déjà parce que c'est un joueur qui adore ces soirées-là. Avec Monaco, il avait marqué contre le Barça il y a deux ans, il a aussi été brillant face au Paris Saint-Germain en barrages de Ligue des Champions en février dernier. Et comme l'a dit Luis Enrique, son profil est différent des autres. C'est un offensif gaucher qui brille dans son jeu long, mais aussi dans sa capacité à accélérer dans les petits espaces. »

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« Enfin, titulariser Akliouche maintenant, dans un match important à l'automne face à Manchester City, ce serait aussi envoyer un message aux titulaires habituels : aucune place n'est assurée cette saison, a envisagé le chroniqueur. Surtout que les débuts de saison de Doué, Dembélé et Kvaratskhelia ne sont pas dingues. S'il y a une bonne période pour faire ce genre de choix, c'est bien maintenant. Si le choix Akliouche est payant sur le terrain, tant mieux, objectif rempli. S'il ne l'est pas, il aura au moins permis de piquer ceux qui se verraient titulaires à la place de Maghnes à tous les matchs. » Ce dernier argument pourrait bien peser sachant que Luis Enrique souhaite absolument éviter tout relâchement.
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Personne n'en parlait quand c'était contre le PSG au trophée, étrangement.

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Ca devient ultra pénible ces chouineries systématique week end après week end. On devient une ligue de pleureuses. Alors oui certaines décisions peuvent faire bondir voire tuer un matche, mais remettre chaque fait déplorable sur le dos des arbitres est nocif et détestable en olis d'être anti productif car cela leur ajoute une pression qui les empêchera la prochaine fois de siffler ou pas.

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ah ah ah ah ah ah!! un vrai sketch le type!! diiiiiingue!! mec, vous vous etes fait marcher desssu, sans degrieff vous en avez 3 dans la musette en premiere...

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t'es un sketch a toi tout seul!! tu représentes magnifiquement ce que je dis sur les lyonnais depuis au moins 2 décennies!! THE PROTOTYPE

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Combien de parade de Risner comparé a Degrieff VAS Y!!

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