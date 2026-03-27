Prolongation actée, le PSG a utilisé Dro Fernandez

Convoité par Manchester United, Luis Enrique ne rejoindra pas les Red Devils cet été. L’entraîneur espagnol va bien prolonger son contrat au Paris Saint-Germain qui lui a de nouveau montré sa confiance à travers la signature du jeune milieu Dro Fernandez.

Luis Enrique a marqué les esprits la saison dernière. Le sacre de son Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, avec un collectif placé au-dessus des individualités, a fait rêver les plus grosses écuries européennes. Il n’est pas étonnant d’apprendre que certaines d’entre elles se verraient bien installer l’Espagnol sur leur banc. C’est notamment le cas de Manchester United qui a fait de l’entraîneur parisien l’une de ses pistes les plus sérieuses. Malgré l’excellent intérim de Michael Carrick, les Red Devils poursuivent leurs recherches et pensent de plus en plus à Luis Enrique.

Les Mancuniens devront pourtant abandonner cette idée dans la mesure où l’ancien coach du FC Barcelone va bien prolonger son contrat. The i Paper confirme que le technicien se réengagera avec le Paris Saint-Germain pour trois années supplémentaires, soit jusqu’en 2030. Le président Nasser Al-Khelaïfi tient particulièrement à garder son entraîneur, d’où l’argument utilisé durant le mercato hivernal. La source précise en effet que la signature de Dro Fernandez a prouvé à Luis Enrique à quel point la direction francilienne soutient son projet à long terme.

Dro, l'argument du PSG

Le coach parisien a apparemment apprécié, d’autant que le jeune milieu arrivé en provenance du Barça fait forte impression pour ses débuts en interne. En début de semaine, le quotidien Le Parisien nous apprenait que le renfort hivernal était considéré comme le nouveau chouchou au sein du vestiaire. Comblé, Luis Enrique va donc rempiler. Le Paris Saint-Germain devra néanmoins rester prudent puisque le média catalan Sport évoquait l’ajout d’une clause de résiliation unilatérale qui permettrait à l’entraîneur de partir lorsqu’il le voudra.