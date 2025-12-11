OL - Go Ahead Eagles : les compos (21h00 sur Canal+)

6e journée de l'Europa League :

La compo de l’Olympique Lyonnais : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Merah, Morton - Sulc, Tolisso, Afonso Moreira - Satriano.

La compo du Go Ahead Eagles : De Busser - Deijl, Van Zwam, Kramer, James - Meulensteen, Linthorst - Adelgaard, Goudmijn, Suray - Smit.