OM : L'Angleterre vire Greenwood, il n'y a pas de scandale

Malgré ses bonnes prestations sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood n'a toujours que très peu de chances de retrouver les Three Lions. Deux légendes britanniques lui conseillent en tout cas de représenter la Jamaïque.

Auteur d'un doublé ô combien important pour l' OM face à l'Union Saint-Gilloise lors de la dernière journée de Ligue des champions, Mason Greenwood confirme son excellent début de saison. Avec déjà 13 buts et 4 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues, il est indéniablement l'homme fort de l'effectif de Roberto De Zerbi. Ses belles prestations n'empêchent toutefois pas de nombreux observateurs de se souvenir encore de son passé judiciaire, lequel l'empêche concrètement de retrouver les Three Lions de Thomas Tuchel. Pour Gary Lineker et Alan Shearer, Mason Greenwood ferait mieux de se concentrer sur son avenir avec la sélection jamaïcaine qu'à l'espoir de retrouver un jour celle de son pays natal.

M. Greenwood Angleterre • Âge 24 • Attaquant Champions League Matchs 6 Buts 3 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 14 Buts 10 Passes décisives 3 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Mason Greewood doit penser à la Jamaïque

« Je veux parler de Mason Greenwood. Il a fait un travail formidable depuis. Je sais qu'il y a eu beaucoup de controverses autour de lui et qu'il a traversé une situation terrible. Il est parti à l'étranger et il joue, comme la saison dernière, mais cette saison à Marseille, il est vraiment excellent. Deux buts de plus hier, avec de superbes finitions. Je crois qu'il a décidé de ne pas tenter sa chance pour jouer pour l'Angleterre et de jouer pour la Jamaïque, ce qui est une autre option pour lui », a d'abord déclaré Gary Lineker à son sujet dans le podcast Rest is Football.

Ce à quoi Alan Shearer, meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, a répondu. « Je pense que c'était la bonne décision pour lui de partir dans un autre pays. Il avait besoin de se poser et d'essayer simplement de jouer au football. Je ne pense pas que quiconque ait jamais remis en question ses capacités. C'était un très bon joueur de football, doté d'un grand talent. Je pense que nous le savions tous », a expliqué la légende britannique. La carrière de l'ancien de Manchester United chez les Three Lions se résume à une sélection face à l'Islande en 2020. Depuis, il a eu son passeport jamaïcain et fait durer le suspense.