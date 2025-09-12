Parti du PSG, Donnarumma atteint le sommet de sa carrière

Gianluigi Donnarumma fera ses grands débuts avec Manchester City dans le cadre du derby de la ville ce dimanche à 17 h 30. Avant sa première rencontre en Premier League, le portier italien s’est confié pour son nouveau club. Le gardien de 26 ans a déjà tourné la page du Paris Saint-Germain.

Un premier match face à l’ennemi juré, aucun joueur ne peut rêver mieux pour ses débuts. Gianluigi Donnarumma enfilera les gants ce dimanche avec Manchester City pour faire face à Manchester United. Les deux formations ne connaissent pas un début de saison rêvé. Mais Pep Guardiola a enfin trouvé son gardien de but. Poste qui lui fait défaut depuis le coup d’envoi de l'exercice 2025 de Premier League. Avant sa première, le portier italien s’est confié dans une interview diffusée par son club. L’ancien du Paris Saint-Germain pense avoir fait un bond en avant en signant du côté de l’Angleterre.

« Les bâtiments et le personnel ici sont fantastiques, je suis donc fier d'être ici et heureux du choix que j'ai fait. J'espère entrer dans l'histoire ici et remporter autant de trophées que possible, c'est mon objectif. » - Gianluigi Donnarumma à propos de sa signature à Manchester City

Donnarumma évolue dans le bon sens

Mis dehors par le club de la capitale cet été, Gianluigi Donnarumma a su rebondir dans les dernières heures du mercato. Le vainqueur de la Ligue des champions est très heureux de son choix. « J'ai toujours rêvé de jouer en Premier League, car c'est le meilleur championnat du monde. Pour un joueur, je pense que réussir en Premier League est le summum de sa carrière, c'est pourquoi je suis vraiment heureux d'être ici. Je suis prêt à fouler la pelouse pour ce club, qui a tout fait pour me recruter, et j'espère pouvoir lui rendre cette confiance », explique-t-il. Le portier italien est ravi d’évoluer sous la houlette de Pep Guardiola. Lors de cette interview, le vainqueur de l’Euro 2021 a tout de même eu un mot pour son ancien club : « J'ai beaucoup gagné au cours de ma carrière, je serai donc toujours reconnaissant envers mes anciens clubs pour tout ce qu'ils m'ont apporté, » déclare-t-il. Les débuts de l’ancien milanais seront très attendus après des premières journées compliquées sur le plan défensif pour Manchester City.