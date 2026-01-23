OM-Lens : Les supporters du PSG ont choisi leur camp

3 points avec une équipe largement remaniée, c'est tout bon dans un week end ou lens et Marseille s'affrontent. Effectif préservé, 5 jours pour préparer Newcastle, Lucho sait ce qu'il fait.
Normal en plus il a de la famille là bas
Barcola c'est catastrophique dans la finition. Et sur son but il a de la chance, a 10cm près le goal contre sa balle qu'il touche a cause d'encore un dernière touche de balle trop longue et pas maîtrisée. A la passe ou a la finition... Catastrophique
En ligue 1 il a toujours été présent
Z'avez pris les avis de gros footix là
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Tous les supporters du PSG seront demain pour l’OM ! #AJAPSG #OMRCL