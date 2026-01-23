ICONSPORT_283183_0102

OM-Lens : Les supporters du PSG ont choisi leur camp

PSG23 janv. , 23:00
parGuillaume Conte
0
Le PSG a l'occasion de passer leader de la Ligue 1 ce samedi soir si Lens est accroché à l'OM. Mais ne comptez pas sur les fans parisiens pour demander un coup de pouce aux Marseillais.
Le PSG a repris la première place du classement ce vendredi soir grâce à sa victoire sur le terrain de l’AJ Auxerre. Un but de Bradley Barcola a suffi pour s’imposer. Et à voir la joie du banc parisien sur ce but, la perspective de passer premier était visiblement très importante aux yeux de Luis Enrique. Il faut dire que ce samedi soir, c’est l’OM qui affronte Lens, soit le 3e qui reçoit le 1er.
L’occasion est belle pour Paris de passer devant tout le monde si jamais Lens ne parvient pas à s’imposer au Vélodrome, où il n’est jamais facile de prendre les trois points. Journaliste pour Eurosport, Romain Collet-Gaudin a lancé une phrase qui a fait le buzz sur X (anciennement Twitter), et en affirmant que tous les supporters du PSG allaient être pour l’OM, afin de permettre à leur club de passer en tête de la Ligue 1.
Les réponses ont quasiment été toutes dans le sens contraire, preuve que les Parisiens préfèrent voir Lens s’imposer et rester deuxièmes, que de voir l’OM gagner un match. « Je ne serai jamais pour l’OM », « Plutôt crever, allez Lens », « T’es malade ou quoi », « c’est pas le FC Procuration », « jamais de la vie, nul ou Lens », « non », « allez Lens » ont répondu les fans du PSG, pour qui il n’est pas question de bénéficier de la moindre aide de l’OM pour passer devant au classement.
Visiblement, le journaliste avait sous-estimé le désamour des supporters parisiens pour l’OM, signe que cette rivalité est tout de même toujours vive en France. Les sympathisants du PSG savent aussi très bien que la deuxième partie de saison est encore longue, et que les occasions devraient exister pour reprendre la tête de la Ligue 1, sans avoir besoin d’un coup de pouce des Marseillais.

Ligue 1

24 janvier 2026 à 21:05
Olympique Marseille
21:05
Lens
0
Derniers commentaires

L1 : AJ Auxerre - PSG : les compos (20h sur Ligue 1+)

3 points avec une équipe largement remaniée, c'est tout bon dans un week end ou lens et Marseille s'affrontent. Effectif préservé, 5 jours pour préparer Newcastle, Lucho sait ce qu'il fait.

Abdelli se voit à l’OM, Angers le comprend

Normal en plus il a de la famille là bas

PSG : Barcola marque enfin, ils ne lui pardonnent pas

Barcola c'est catastrophique dans la finition. Et sur son but il a de la chance, a 10cm près le goal contre sa balle qu'il touche a cause d'encore un dernière touche de balle trop longue et pas maîtrisée. A la passe ou a la finition... Catastrophique

Donnarumma de retour au PSG, la réponse n’a pas traîné

En ligue 1 il a toujours été présent

PSG : Barcola marque enfin, ils ne lui pardonnent pas

Z'avez pris les avis de gros footix là

