Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

PSG
parCorentin Facy
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Ciblé par le Real Madrid l’été dernier, Michael Olise est aussi la cible du Paris Saint-Germain. Des négociations ont déjà été lancées dans l’optique d’un éventuel transfert dans quelques mois.
L’été dernier, Michael Olise a fait l’objet d’une offensive de la part du Real Madrid. A la recherche d’une superstar après la réélection de Florentino Pérez, le club merengue a jeté son dévolu sur la star française de 24 ans… sans jamais parvenir à faire sourciller le Bayern Munich, pour qui un départ d’Olise, sous contrat jusqu’en 2029, était inenvisageable. Qu’en sera-t-il l’été prochain ? Le natif de Londres reste extrêmement convoité, et pas seulement par le Real Madrid. Malgré les recrutements de Godts, Akliouche et Torres l’été dernier, le Paris Saint-Germain est également à l’affût dans le dossier Michael Olise.
Il faut dire que le double champion d’Europe en titre aime avoir dans ses rangs les meilleurs joueurs français. L’intérêt pour Olise n’a donc rien de surprenant. Il a été confirmé sur X par le journaliste Malick Traoré. « Le PSG veut s’offrir les services de Michael Olise la saison prochaine. Pour info des discussions avaient déjà été entamées avant la coupe du monde. Le Bayern de son côté envisage de prolonger son joueur dont le contrat expire en 2029 » a publié sur les réseaux sociaux notre confrère.

Le PSG lance l'assaut pour Michael Olise

Une information qui risque d’exciter les supporters parisiens, lesquels ne diraient évidemment pas non à un renfort du calibre de Michael Olise. La star du Bayern Munich et de l’équipe de France sort d’une saison exceptionnelle avec 22 buts et 31 passes décisives toutes compétitions confondues. Son début de saison est tout aussi bluffant, que ce soit en club ou en équipe de France.
Pour les premiers pas de Zinedine Zidane en sélection, Michael Olise a répondu présent en marquant trois buts face contre la Belgique lors des deux matchs face aux Diables Rouges et en inscrivant un sublime coup-franc face à l’Italie. Des performances qui ont tapé dans l’oeil du PSG même si le champion de France en titre a bien conscience de la valeur marchande de l’ancien milieu offensif de Crystal Palace. Pour le déloger du Bayern Munich, il faudra probablement lâcher entre 150 et 200 millions d’euros. Dans les cordes de Paris pour un joueur au talent si rare ?
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Valbuena voit l'OM plus proche de Troyes que de l'Europe

si si on a vu ta soeur hier

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

Ne sont pas intéressés*

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

Tout à fait, mais au final on ne va pas se mentir, quels clubs aujourd'hui n'est pas intéressés par Olise ?

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

S'il y a une opportunité , normal . Comme pour Haaland ou Yamal , rien d'illogique .

OM : Marseille lourdement sanctionné après OM-PSG

certes ce ne sont pas les memes instances, mais qd tu lis une personne en particulier, qui voit un complot partout. chez eux bagarres, insultes, karateka volant, et quelles sanctions? ah bah rien du tout.

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