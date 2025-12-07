ICONSPORT_279190_0066

Luis Enrique sans pitié avec les jeunes du PSG

PSG07 déc. , 19:20
parNathan Hanini
0
Le Paris Saint-Germain a fait le travail ce samedi soir face au Stade Rennais (5-0). Une semaine après la défaite à Monaco, Luis Enrique a retrouvé un groupe conquérant. L'entraîneur espagnol s’est exprimé en fin de match sur sa gestion des jeunes joueurs.
Clair, net et sans bavure, le Paris Saint-Germain s’est relancé sur sa pelouse ce samedi soir face au Stade Rennais. Une victoire 5-0 marquée par des réalisations de Senny Mayulu mais également d’Ibrahim Mbaye. Deux jeunes titis parisiens qui s’illustrent une nouvelle fois au sein de la formation du club de la capitale. Des jeunes pousses qui profitent des blessures des habituels titulaires pour grappiller des minutes en championnat mais également en Ligue des champions. À l’image de Senny Mayulu.

Luis Enrique fait jouer au mérite

À la fin de la rencontre, Luis Enrique a été interrogé sur le temps de jeu des titis parisiens. Le technicien espagnol l’a parfaitement expliqué, ceux qui jouent sont ceux qui performent. « Pourquoi Boly et Kamara ne sont pas lancés dans le grand bain comme Ndjantou ou autre ? Je ne fais aucun cadeau. Quand un Titi joue, c’est qu’il mérite de jouer. Ils veulent tous jouer. Je préfère faire jouer ma grand-mère, mais pas de cadeau. On joue si on le mérite. Sinon, il faut s’améliorer, » explique-t-il.
Une réponse qui place le mérite au centre de la stratégie d’Enrique. Avec les nombreux pépins physiques, le club de la capitale a pu compter sur son centre de formation depuis le début de saison. Luis Enrique espère que l’hiver permettra de retrouver des éléments afin d’attaquer la seconde partie de saison de la meilleure des manières. Avant cela, les titis parisiens pourront encore aider leur formation contre Bilbao en Ligue des champions et à Metz en Ligue 1 avant un tour de Coupe de France. 
0
Derniers commentaires

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Pas de jaune sur Satriano normal, que ça me dégoute..

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Et vs Brest .:. On n'aime pas les déplacements

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

comme a Auxerre

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

L'OL est venu sans aucune envie ce soir ... ça sent la déculotté 3ou4 - 0

Lorient - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

niakhate moins bon dan sune defense à 3

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Paris
16154472126-5
14
Le Havre
15153661321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

