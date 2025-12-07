Luis Enrique sans pitié avec les jeunes du PSG

Le Paris Saint-Germain a fait le travail ce samedi soir face
au Stade Rennais (5-0). Une semaine après la défaite à Monaco, Luis Enrique a
retrouvé un groupe conquérant. L'entraîneur espagnol s’est exprimé en fin de
match sur sa gestion des jeunes joueurs.
Clair, net et sans bavure, le Paris Saint-Germain s’est
relancé sur sa pelouse ce samedi soir face au Stade Rennais. Une victoire 5-0
marquée par des réalisations de Senny Mayulu
mais également d’Ibrahim Mbaye. Deux
jeunes titis parisiens qui s’illustrent une nouvelle fois au sein de la
formation du club de la capitale. Des jeunes pousses qui profitent des
blessures des habituels titulaires pour grappiller des minutes en championnat
mais également en Ligue des champions. À l’image de Senny Mayulu.
Luis Enrique fait jouer au mérite
À la fin de la rencontre, Luis Enrique a été interrogé sur
le temps de jeu des titis parisiens. Le technicien espagnol l’a parfaitement
expliqué, ceux qui jouent sont ceux qui performent. « Pourquoi Boly et
Kamara ne sont pas lancés dans le grand bain comme Ndjantou ou autre ? Je ne
fais aucun cadeau. Quand un Titi joue, c’est qu’il mérite de jouer. Ils veulent
tous jouer. Je préfère faire jouer ma grand-mère, mais pas de cadeau. On joue si
on le mérite. Sinon, il faut s’améliorer, » explique-t-il.
Une réponse qui
place le mérite au centre de la stratégie d’Enrique. Avec les nombreux pépins
physiques, le club de la capitale a pu compter sur son centre de formation
depuis le début de saison. Luis Enrique espère que l’hiver permettra de
retrouver des éléments afin d’attaquer la seconde partie de saison de la
meilleure des manières. Avant cela, les titis parisiens pourront encore
aider leur formation contre Bilbao en Ligue des champions et à Metz en Ligue 1
avant un tour de Coupe de France.