Luis Enrique sans pitié avec les jeunes du PSG

Le Paris Saint-Germain a fait le travail ce samedi soir face au Stade Rennais (5-0). Une semaine après la défaite à Monaco, Luis Enrique a retrouvé un groupe conquérant. L'entraîneur espagnol s’est exprimé en fin de match sur sa gestion des jeunes joueurs.

Clair, net et sans bavure, le Paris Saint-Germain s’est relancé sur sa pelouse ce samedi soir face au Stade Rennais. Une victoire 5-0 marquée par des réalisations de Senny Mayulu mais également d’Ibrahim Mbaye. Deux jeunes titis parisiens qui s’illustrent une nouvelle fois au sein de la formation du club de la capitale. Des jeunes pousses qui profitent des blessures des habituels titulaires pour grappiller des minutes en championnat mais également en Ligue des champions. À l’image de Senny Mayulu.

Luis Enrique fait jouer au mérite

À la fin de la rencontre, Luis Enrique a été interrogé sur le temps de jeu des titis parisiens. Le technicien espagnol l’a parfaitement expliqué, ceux qui jouent sont ceux qui performent. « Pourquoi Boly et Kamara ne sont pas lancés dans le grand bain comme Ndjantou ou autre ? Je ne fais aucun cadeau. Quand un Titi joue, c’est qu’il mérite de jouer. Ils veulent tous jouer. Je préfère faire jouer ma grand-mère, mais pas de cadeau. On joue si on le mérite. Sinon, il faut s’améliorer, » explique-t-il.