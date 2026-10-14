« Luis Enrique meilleur entraîneur du monde », l'Angleterre s’enflamme

Après la victoire du PSG face à Manchester City, sous les yeux de Pep Guardiola, et une première période incroyable, les médias anglais estiment que Luis Enrique n'a pas d'équivalent sur la planète football.

The Touchline, suivi par 2 millions de personne sur les réseaux sociaux, Luis Enrique a confirmé qu'il avait fait de son équipe une machine de guerre et qu'il méritait qu'on loue ses mérites. « Oubliez Flick. Oubliez Guardiola. Oubliez Mourinho. Oubliez Arteta. Oubliez Maresca. Oubliez Erik ten Hag. C’est Luis Enrique et ÇA, C’EST LE MEILLEUR ENTRAÎNEUR DU MONDE ! Remporter la Ligue des champions deux fois de suite et maintenant battre Manchester City sur leur propre terrain », écrivent nos confrères après le succès parisien à l'Etihad. A force de battre les clubs de Premier League, le Paris Saint-Germain va finir par donner des cauchemars à tout le Royaume-Uni. Ce mercredi soir, c'est Manchester City qui s'est fait rouler dessus par les doubles champions d'Europe, notamment lors des 45 premières minutes. Poursuivi par 2 millions de personne sur les réseaux sociaux, Luis Enrique a confirmé qu'il avait fait de son équipe une machine de guerre et qu'il méritait qu'on loue ses mérites. «», écrivent nos confrères après le succès parisien à l'Etihad.

Du côté des réseaux sociaux, le choc est total alors qu'après le triomphe de Manchester City à Liverpool tout le monde voyait le club anglais mettre le PSG au tapis. Et encore une fois le rôle de l'entraîneur espagnol du PSG est salué. « Luis Enrique enseigne à Enzo Maresca comment gérer une équipe lors des plus grandes soirées de la Ligue des champions. C’est un père qui apprend à son fils comment survivre dans le monde réel. Maresca a été absolument brimé, et la partie la plus drôle est que cela se passe à l’Etihad, où Manchester City a été si dominant cette saison. Luis Enrique donne une leçon à City SANS Kvaratskhelia et João Neves. Honnêtement, personne n’a vu cela venir », reconnaît Soloball.

Pendant ce temps-là, en France, certains contestent toujours le rôle exact de Luis Enrique dans les incroyables performances du PSG en Ligue des champions depuis deux ans. Nul n'est prophète en son pays.