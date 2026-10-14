« Luis Enrique meilleur entraîneur du monde », l'Angleterre s’enflamme

Bon 2eme mi-temps de souffrance qui tranche avec cette Masterclass au premier acte. On voit qu'on est qu'en octobre et que le physique n'est pas encore au point... Mais magnifique victoire contre un énorme morceaux !! Ça fait plaisir !! 😁 Allez Paris 💪🏽
Paris a un peu vengé les lillois
Alors crétin ?! 4-1 pour City ?! T'es qu'une truffe et ça s'est encore vu...
Il se met un but tout seul ah bon. La frappe d aklioucche l a surpris oui et il n a pas su devier et renvoyer la balle
Je pense qu'il a beaucoup appris de cet échec, et qu'il est prêt pour entrainer l'OL à nouveau. Le problème, c'est qu'il risque de réussir son pari de remonter la pente avec CP, et qu'il va rester en PL pour un moment !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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Forget about Flick. Forget about Guardiola. Forget about Mourinho. Forget about Arteta. Forget about Maresca. Forget about Erik ten Hag. This is Luis Enrique and THIS is the BEST MANAGER IN THE WORLD! Winning the Champions League 2x in a row and now beating Manchester City 3-0