« Luis Enrique meilleur entraîneur du monde », l'Angleterre s’enflamme
Luis Enrique

« Luis Enrique meilleur entraîneur du monde », l'Angleterre s’enflamme

PSG
parClaude Dautel
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Après la victoire du PSG face à Manchester City, sous les yeux de Pep Guardiola, et une première période incroyable, les médias anglais estiment que Luis Enrique n'a pas d'équivalent sur la planète football.
A force de battre les clubs de Premier League, le Paris Saint-Germain va finir par donner des cauchemars à tout le Royaume-Uni. Ce mercredi soir, c'est Manchester City qui s'est fait rouler dessus par les doubles champions d'Europe, notamment lors des 45 premières minutes. Pour The Touchline, suivi par 2 millions de personne sur les réseaux sociaux, Luis Enrique a confirmé qu'il avait fait de son équipe une machine de guerre et qu'il méritait qu'on loue ses mérites. « Oubliez Flick. Oubliez Guardiola. Oubliez Mourinho. Oubliez Arteta. Oubliez Maresca. Oubliez Erik ten Hag. C’est Luis Enrique et ÇA, C’EST LE MEILLEUR ENTRAÎNEUR DU MONDE ! Remporter la Ligue des champions deux fois de suite et maintenant battre Manchester City sur leur propre terrain », écrivent nos confrères après le succès parisien à l'Etihad.
Du côté des réseaux sociaux, le choc est total alors qu'après le triomphe de Manchester City à Liverpool tout le monde voyait le club anglais mettre le PSG au tapis. Et encore une fois le rôle de l'entraîneur espagnol du PSG est salué. « Luis Enrique enseigne à Enzo Maresca comment gérer une équipe lors des plus grandes soirées de la Ligue des champions. C’est un père qui apprend à son fils comment survivre dans le monde réel. Maresca a été absolument brimé, et la partie la plus drôle est que cela se passe à l’Etihad, où Manchester City a été si dominant cette saison. Luis Enrique donne une leçon à City SANS Kvaratskhelia et João Neves. Honnêtement, personne n’a vu cela venir », reconnaît Soloball.
Pendant ce temps-là, en France, certains contestent toujours le rôle exact de Luis Enrique dans les incroyables performances du PSG en Ligue des champions depuis deux ans. Nul n'est prophète en son pays.
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