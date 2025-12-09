Luis Enrique craque pour l’anti star du PSG

En marge du déplacement au San Mamés de Bilbao, Luis Enrique s'est présenté à la presse et en a profité pour faire l'éloge de Warren Zaïre-Emery. Un joueur à la maturité rare et à la polyvalence qui ravit l'entraineur du PSG.

Phénomène de précocité, Warren Zaïre-Emery a rapidement tout connu très jeune. Ses premiers pas en Ligue 1 , ses premières sensations en Ligue des champions, l'appel de Didier Deschamps pour rejoindre l'équipe de France… autant de raisons de croire qu'il allait explorer de manière exponentielle. Mais le contrecoup a été terrible et sa progression s'est subitement freinée. Malgré tout, le milieu de terrain de 19 ans a fait le dos rond et a continué à travailler en attendant de retrouver une place dans l'équipe du PSG

W. Zaire Emery France • Âge 19 • Milieu UEFA Nations League Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 5 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 15 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Après avoir vu sa route être barrée la saison dernière par un trident indéboulonnable dans l'entrejeu, WZE a finalement saisi sa chance dans le couloir droit après la blessure d'Achraf Hakimi le 4 novembre dernier. Une polyvalence rare qui lui permet d'accumuler du temps de jeu et donc de reprendre sa progression, alors que Luis Enrique a fait part de toute son admiration pour lui.

Luis Enrique est fan de Zaïre-Emery

Ce mardi 9 décembre, Luis Enrique s'est adonné au traditionnel exercice de la conférence de presse d'avant-match. L'occasion pour lui d'évoquer le retour en forme de Warren Zaïre-Emery. « C'est un des joueurs les plus matures que j'ai vus, c'est beau de voir un joueur avec ce caractère. Il peut s'améliorer partout mais je suis très content pour lui et il mérite ce qui lui arrive en ce moment. Il aide l'équipe en tant que latéral, milieu. C'est un joueur complet. Je suis content de l'avoir », a expliqué l'entraineur du PSG aux journalistes à propos de son joueur.

Pour le déplacement à Bilbao en Ligue des champions, Warren Zaïre-Emery devrait de nouveau être titularisé dans le couloir droit de la défense parisienne. L'opportunité parfaite pour lui d'engranger encore du temps de jeu.