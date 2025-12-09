ICONSPORT_278257_0708
Luis Enrique

Luis Enrique craque pour l’anti star du PSG

PSG09 déc. , 21:00
parQuentin Mallet
0
En marge du déplacement au San Mamés de Bilbao, Luis Enrique s'est présenté à la presse et en a profité pour faire l'éloge de Warren Zaïre-Emery. Un joueur à la maturité rare et à la polyvalence qui ravit l'entraineur du PSG.
Phénomène de précocité, Warren Zaïre-Emery a rapidement tout connu très jeune. Ses premiers pas en Ligue 1, ses premières sensations en Ligue des champions, l'appel de Didier Deschamps pour rejoindre l'équipe de France… autant de raisons de croire qu'il allait explorer de manière exponentielle. Mais le contrecoup a été terrible et sa progression s'est subitement freinée. Malgré tout, le milieu de terrain de 19 ans a fait le dos rond et a continué à travailler en attendant de retrouver une place dans l'équipe du PSG.
W. Zaire Emery

W. Zaire Emery

FranceFrance Âge 19 Milieu

UEFA Nations League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs15
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Après avoir vu sa route être barrée la saison dernière par un trident indéboulonnable dans l'entrejeu, WZE a finalement saisi sa chance dans le couloir droit après la blessure d'Achraf Hakimi le 4 novembre dernier. Une polyvalence rare qui lui permet d'accumuler du temps de jeu et donc de reprendre sa progression, alors que Luis Enrique a fait part de toute son admiration pour lui.

Luis Enrique est fan de Zaïre-Emery

Ce mardi 9 décembre, Luis Enrique s'est adonné au traditionnel exercice de la conférence de presse d'avant-match. L'occasion pour lui d'évoquer le retour en forme de Warren Zaïre-Emery. « C'est un des joueurs les plus matures que j'ai vus, c'est beau de voir un joueur avec ce caractère. Il peut s'améliorer partout mais je suis très content pour lui et il mérite ce qui lui arrive en ce moment. Il aide l'équipe en tant que latéral, milieu. C'est un joueur complet. Je suis content de l'avoir », a expliqué l'entraineur du PSG aux journalistes à propos de son joueur.
Pour le déplacement à Bilbao en Ligue des champions, Warren Zaïre-Emery devrait de nouveau être titularisé dans le couloir droit de la défense parisienne. L'opportunité parfaite pour lui d'engranger encore du temps de jeu.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_265077_0012
Premier League

Sergio Ramos, le surprenant retour

ICONSPORT_277281_0036
Foot Europeen

C'est officiel, Zidane rejoint un nouveau club

ICONSPORT_279505_0074
Ligue des Champions

LdC : Greenwood place l'OM sur une voie royale (vidéo)

samuel eto o et marc brys le sketch continue au cameroun eto o 3 376565
CAN 2025

Le Cameroun arrive à la CAN avec deux listes de joueurs

Fil Info

22:30
Sergio Ramos, le surprenant retour
22:00
C'est officiel, Zidane rejoint un nouveau club
21:51
LdC : Greenwood place l'OM sur une voie royale (vidéo)
21:40
Le Cameroun arrive à la CAN avec deux listes de joueurs
21:20
Panique à Rennes, Liverpool débarque
20:40
Chancel Mbemba négocie avec le sourire à Lille
20:38
LdC : Programme TV et résultats de la 6e journée
20:20
La taupe de l’OM vise encore dans le mille

Derniers commentaires

Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)

Quelle galère … Incroyable 😤🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)

L OM souffre

Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)

non merci, ca te fait mal hein?

Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)

Wow......

Union Saint-Gilloise - OM : les compos (21h sur C+Foot)

toi non plus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading