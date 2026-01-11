Liverpool en plein cauchemar, c'est la faute du PSG

Champion d'Angleterre en titre, Liverpool n'est plus que l'ombre de lui-même cette saison. La double confrontation perdue contre le PSG la saison passée n'est sans doute pas étrangère à cette chute brutale. Elle obsède Arne Slot en tout cas.

En moins d'un an, Arne Slot a perdu pratiquement tout le crédit gagné auprès des supporters de Liverpool. Le manager néerlandais avait réussi l'exploit de gagner la Premier League dès sa première saison chez les Reds. Un titre logique tant son équipe avait survolé les débats. Cette saison, les choses sont beaucoup plus compliquées pour Slot. Liverpool est 4e, à 14 points de la tête du championnat. Les Scousers ont notamment connu une série de 9 défaites en 12 matchs toutes compétitions confondues à l'automne. Cela a largement fragilisé leur entraîneur, tout proche de la sortie en décembre.

Slot obsédé par le PSG, c'est gênant

This is Anfield sont fatigués d'entendre le manager faire référence...au Liverpool a un peu réagi depuis mais les critiques concernant Arne Slot persistent. Outre le jeu des Reds, la communication du Néerlandais est surprenante. Les médias comme notamment le sitesont fatigués d'entendre le manager faire référence...au Paris Saint-Germain . Pour critiquer les blocs bas utilisés par ses adversaires contre Liverpool, il rappelle sans cesse la qualité de la double confrontation européenne contre les Parisiens la saison dernière. Ces deux matchs européens avaient été très ouverts selon lui et ce type de matchs manque à son équipe pour performer.

« Pour moi, le football, c'est Paris Saint-Germain contre Liverpool, Liverpool contre Paris Saint-Germain. C'est comme ça que j'aimerais que chaque match se déroule, mais il faut deux équipes pour avoir un match de football ouvert, sans tous ces éléments qui gâchent le plaisir », a t-il indiqué avant le match de Cup contre Barnsley lundi. Une chose est sûre, il y a un avant et un après PSG pour Liverpool. Dans la foulée de cette élimination en Ligue des champions, les Reds avaient fini timidement la saison passée et cela n'a rien à voir avec le style de jeu des adversaires anglais.