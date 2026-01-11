ICONSPORT_281307_0012
Arne Slot

Liverpool en plein cauchemar, c'est la faute du PSG

PSG11 janv. , 21:30
parMehdi Lunay
1
Champion d'Angleterre en titre, Liverpool n'est plus que l'ombre de lui-même cette saison. La double confrontation perdue contre le PSG la saison passée n'est sans doute pas étrangère à cette chute brutale. Elle obsède Arne Slot en tout cas.
En moins d'un an, Arne Slot a perdu pratiquement tout le crédit gagné auprès des supporters de Liverpool. Le manager néerlandais avait réussi l'exploit de gagner la Premier League dès sa première saison chez les Reds. Un titre logique tant son équipe avait survolé les débats. Cette saison, les choses sont beaucoup plus compliquées pour Slot. Liverpool est 4e, à 14 points de la tête du championnat. Les Scousers ont notamment connu une série de 9 défaites en 12 matchs toutes compétitions confondues à l'automne. Cela a largement fragilisé leur entraîneur, tout proche de la sortie en décembre.

Slot obsédé par le PSG, c'est gênant

Liverpool a un peu réagi depuis mais les critiques concernant Arne Slot persistent. Outre le jeu des Reds, la communication du Néerlandais est surprenante. Les médias comme notamment le site This is Anfield sont fatigués d'entendre le manager faire référence...au Paris Saint-Germain. Pour critiquer les blocs bas utilisés par ses adversaires contre Liverpool, il rappelle sans cesse la qualité de la double confrontation européenne contre les Parisiens la saison dernière. Ces deux matchs européens avaient été très ouverts selon lui et ce type de matchs manque à son équipe pour performer.
« Pour moi, le football, c'est Paris Saint-Germain contre Liverpool, Liverpool contre Paris Saint-Germain. C'est comme ça que j'aimerais que chaque match se déroule, mais il faut deux équipes pour avoir un match de football ouvert, sans tous ces éléments qui gâchent le plaisir », a t-il indiqué avant le match de Cup contre Barnsley lundi. Une chose est sûre, il y a un avant et un après PSG pour Liverpool. Dans la foulée de cette élimination en Ligue des champions, les Reds avaient fini timidement la saison passée et cela n'a rien à voir avec le style de jeu des adversaires anglais.
1
Articles Recommandés
Raphinha
Liga

Supercopa : Raphinha dompte le Real, le Barça sacré !

ICONSPORT_279190_0332 (1)
PSG

PSG : Ousmane Dembélé prend la parole

ICONSPORT_282097_0093
OL

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

Fil Info

11 janv. , 22:03
Supercopa : Raphinha dompte le Real, le Barça sacré !
11 janv. , 22:00
PSG : Ousmane Dembélé prend la parole
11 janv. , 21:49
CdF : Endrick marque déjà pour l’OL
11 janv. , 21:00
Un départ majeur en défense, Monaco inquiète
11 janv. , 20:40
CdF : Comment suivre le tirage des 1/8e de finale
11 janv. , 20:20
L'Arabie saoudite lâche 20 ME au PSG
11 janv. , 20:10
Cpe France : Rennes passe avec une belle frayeur
11 janv. , 20:09
CdF : Programme TV et résultats des 16es de finale

Derniers commentaires

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

Oui mais en juin il va falloir trouver un autre attaquant, ça sera tout à refaire

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

Oui mais ton seum t'appartiens...

LOSC - OL : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

c'est très facile à faire

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

Oui mais il plante pour l' OL

CdF : Endrick marque déjà pour l’OL

Oui mais il appartient au real

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading