Tamim bin Hamad Al Thani Emir du Qatar

L'Emir du Qatar chambre Macron sur le PSG

PSG17 juin , 14:00
parClaude Dautel
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A l'occasion du sommet du G7, qui se déroule actuellement à Évian, l'émir du Qatar a malicieusement chambré Emmanuel Macron sur le récent back-to-back. Le président français a dû expliquer tout cela à un Donald Trump qui visiblement se demandait de quoi les deux hommes parlaient.
C'est une séquence vidéo relayée par l'Agence France Presse qui a révélé cet échange très amical entre Tamim Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, et Emmanuel Macron, qui se faisait face à face dans une salle de réunion. « Le PSG a gagné la Ligue des champions, mais il n’est pas content. Il fait semblant d’être content, mais à l’intérieur il ne l'est pas » a lancé, avec malice, Tamim Hamad Al Thani. « C’est une équipe française, ne dites pas ça », a répondu le chef de l'Etat, dont tout le monde sait qu'il est supporter de l'Olympique de Marseille, même s'il a encore reçu Nasser Al-Khelaifi, Luis Enrique et les joueurs parisiens au lendemain de la victoire contre Arsenal, en finale de la Ligue des champions.
Installé à côté d'Emmanuel Macron, Donald Trump ne semblait pas réellement comprendre ce que les deux hommes racontaient, mais le président français lui a expliqué. « Le Qatar, ce sont les propriétaires du Paris Saint-Germain. Ils ont gagné deux fois la Ligue des champions, ils ont fait le back to back », a précisé Emmanuel Macron. Et ce dernier de dire également à l'Emir du Qatar qu'il devrait un peu plus investir dans l'UFC, dont le président américain est fan, au point même d'organiser une réunion à la Maison-Blanche. Tout cela autour d'une table avant de déjeuner, comme quoi le sport est toujours présent dans les plus grands rendez-vous, et cela même si l'actualité mondiale est nettement moins réjouissante que les résulats du PSG.
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Oui le PSG le voulait, oui il a souhaité aller à City puis y rester. Est ce anormal? Non, Guardiola était à City, il a gagner la BPL et la LDC avec City. Il a fait le bon choix a l'époque... Comme le PSG fait le bon choix maintenant de ne pas vouloir le signer. Les courbes se sont inversées.

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Qui te dis que c'est pas deja fait? c'est justement a cause des bisounours comme toi que le systeme de changera pas .. Comment peut on etre content d'un tel systeme.. y a que 2 classes qui peuvent etre content .. ceux qui ne font rien ou les ultras riche .. les 2 sont ultra aidé ... t es footeux lucide par contre pour le reste c'est un peu beni oui oui

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Ça, je n'y crois absolument pas. Si vous vous souvenez d'un match de l'équipe de France à Nice contre l'Italie, ils avaient joué dans ce système et ça avait très bien fonctionné.

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