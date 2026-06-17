L'Emir du Qatar chambre Macron sur le PSG

A l'occasion du sommet du G7, qui se déroule actuellement à Évian, l'émir du Qatar a malicieusement chambré Emmanuel Macron sur le récent back-to-back. Le président français a dû expliquer tout cela à un Donald Trump qui visiblement se demandait de quoi les deux hommes parlaient.

C'est une séquence vidéo relayée par l'Agence France Presse qui a révélé cet échange très amical entre Tamim Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, et Emmanuel Macron, qui se faisait face à face dans une salle de réunion. « Le PSG a gagné la Ligue des champions, mais il n’est pas content. Il fait semblant d’être content, mais à l’intérieur il ne l'est pas » a lancé, avec malice, Tamim Hamad Al Thani. « C’est une équipe française, ne dites pas ça », a répondu le chef de l'Etat, dont tout le monde sait qu'il est supporter de l'Olympique de Marseille, même s'il a encore reçu Nasser Al-Khelaifi, Luis Enrique et les joueurs parisiens au lendemain de la victoire contre Arsenal, en finale de la Ligue des champions.

Installé à côté d'Emmanuel Macron, Donald Trump ne semblait pas réellement comprendre ce que les deux hommes racontaient, mais le président français lui a expliqué. « Le Qatar, ce sont les propriétaires du Paris Saint-Germain. Ils ont gagné deux fois la Ligue des champions, ils ont fait le back to back », a précisé Emmanuel Macron. Et ce dernier de dire également à l'Emir du Qatar qu'il devrait un peu plus investir dans l'UFC, dont le président américain est fan, au point même d'organiser une réunion à la Maison-Blanche. Tout cela autour d'une table avant de déjeuner, comme quoi le sport est toujours présent dans les plus grands rendez-vous, et cela même si l'actualité mondiale est nettement moins réjouissante que les résulats du PSG.