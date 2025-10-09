Gilberto Mora

Le Real va encore donner une leçon au PSG

PSG09 oct. , 22:30
parEric Bethsy
0
Etincelant à la Coupe du monde U20 qui se joue actuellement au Chili, le Mexicain Gilberto Mora a tapé dans l’œil de nombreuses écuries comme le Paris Saint-Germain. Malheureusement pour les Parisiens, le prodige de Tijuana ne pense qu’au Real Madrid. Un scénario déjà vu cet été.
C’est peut-être le joueur qui alimentera le plus de rumeurs mercato dans les années à venir. Très en vue au Mondial U20, le Mexicain Gilberto Mora (16 ans) évolue sous le regard attentif de ses nombreux courtisans. On parle notamment du FC Barcelone, d’Arsenal, de Manchester City ou du Paris Saint-Germain dont le conseiller sportif Luis Campos se tient à l’affût des jeunes talents. Malheureusement pour le Portugais, la tâche s’annonce compliquée avec le milieu offensif de Tijuana.

Lire aussi

PSG : Plus précoce que Lamine Yamal, il fait craquer ParisPSG : Plus précoce que Lamine Yamal, il fait craquer Paris
Car selon le responsable des catégories de jeunes de son club, Gilberto Mora n’a qu’un seul objectif. « Il a un rêve, c'est de jouer au Real Madrid, mais il a les pieds sur terre, a confié Ignacio Ruvalcaba à ESPN. Il regarde toujours du football et il adore voir le Real Madrid, il se voit sûrement jouer là-bas. Je pense qu'il a une famille très stable, son père l'a très bien encadré et j'espère qu'il réussira là-bas. Il se voit bien y jouer un jour. Il adore regarder le football européen et je pense qu'il a les qualités pour évoluer dans ces championnats. »
Une version confirmée par un autre éducateur de Tijuana. « On se moque toujours de lui, parce que c'est un supporter d'une équipe espagnole, le Real Madrid, a-t-il raconté. Il regarde toujours leurs matchs, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent. On fait des paris d'enfants. Même sur des sujets techniques, il nous bat toujours. Il n'est pas méchant mais c'est un blagueur. Dans les défis, avec ses coéquipiers ou avec nous, il n'y a pas de mauvaises blagues, juste des plaisanteries saines. » Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui a déjà connu ce scénario avec le milieu offensif argentin Franco Mastantuono.
0
Articles Recommandés
Coupe du Monde 2026
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de jeudi

ol john textor vire de partout il est ecoeure iconsport 265299 0156 398513
OL

Le plan de John Textor pour ruiner l'OL

ICONSPORT_272416_0203
OM

OM : De Zerbi se ridiculise, Di Meco a honte

psg luis campos a deniche une pepite tunisienne ambitieuse iconsport 268468 0324 398324
PSG

PSG : Luis Campos veut recruter son petit protégé

Fil Info

22:48
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de jeudi
22:00
Le plan de John Textor pour ruiner l'OL
21:30
OM : De Zerbi se ridiculise, Di Meco a honte
21:00
PSG : Luis Campos veut recruter son petit protégé
20:40
OL : Textor a de grosses dettes, Ares lui donne un sursis
20:20
La FIFA demande de laisser Israël tranquille
20:00
OM : Pierre Ménès retourne sa veste sur Longoria
19:50
CdM 2026 : Douze ans après, l’Algérie se qualifie pour le Mondial
19:40
Kilmer Sports a remis l'ASSE sur la carte de l'Europe

Derniers commentaires

OM : De Zerbi se ridiculise, Di Meco a honte

Ce qui est bien avec ce nouveau forum, c est que les Parisiens ne peuvent pas cacher leur historique Du coup, on remarque bien leur complexe et leur jalousie d être uniquement sur nos articles au lieu des leurs

OM : Pierre Ménès retourne sa veste sur Longoria

Contrairement a toi, il a apprit le foot chez nous donc il n y a rien de cocasse Il savait très bien que chez les attardes cela n aurait pas été possible 😘 Rage + grand avec ton vieux club superficiel sans âme

OM : De Zerbi se ridiculise, Di Meco a honte

Cette défaite vous a fait mal 🤣

OM : Pierre Ménès retourne sa veste sur Longoria

Cocasse pour un homme qui a vécu ses heures de gloires avec un président....parisien😂😂😂😂 ..sacré footix j imagine même pas si le Qatar avait choisi marseille !!! Les titres la c1 la coupe intercontinentale a jouer 🤪🤪😗😂😂😂😂 . Bonne nuit ..mon second. 😘😘 mon jaloux. 😘😘

OM : De Zerbi se ridiculise, Di Meco a honte

De Zerbi quoi un personnage ignoble

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading