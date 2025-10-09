Le Real va encore donner une leçon au PSG

Etincelant à la Coupe du monde U20 qui se joue actuellement au Chili, le Mexicain Gilberto Mora a tapé dans l’œil de nombreuses écuries comme le Paris Saint-Germain. Malheureusement pour les Parisiens, le prodige de Tijuana ne pense qu’au Real Madrid. Un scénario déjà vu cet été.

C’est peut-être le joueur qui alimentera le plus de rumeurs mercato dans les années à venir. Très en vue au Mondial U20, le Mexicain Gilberto Mora (16 ans) évolue sous le regard attentif de ses nombreux courtisans. On parle notamment du FC Barcelone, d’Arsenal, de Manchester City ou du Paris Saint-Germain dont le conseiller sportif Luis Campos se tient à l’affût des jeunes talents. Malheureusement pour le Portugais, la tâche s’annonce compliquée avec le milieu offensif de Tijuana.

Car selon le responsable des catégories de jeunes de son club, Gilberto Mora n’a qu’un seul objectif. « Il a un rêve, c'est de jouer au Real Madrid, mais il a les pieds sur terre, a confié Ignacio Ruvalcaba à ESPN. Il regarde toujours du football et il adore voir le Real Madrid, il se voit sûrement jouer là-bas. Je pense qu'il a une famille très stable, son père l'a très bien encadré et j'espère qu'il réussira là-bas. Il se voit bien y jouer un jour. Il adore regarder le football européen et je pense qu'il a les qualités pour évoluer dans ces championnats. »

Une version confirmée par un autre éducateur de Tijuana. « On se moque toujours de lui, parce que c'est un supporter d'une équipe espagnole, le Real Madrid, a-t-il raconté. Il regarde toujours leurs matchs, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent. On fait des paris d'enfants. Même sur des sujets techniques, il nous bat toujours. Il n'est pas méchant mais c'est un blagueur. Dans les défis, avec ses coéquipiers ou avec nous, il n'y a pas de mauvaises blagues, juste des plaisanteries saines. » Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui a déjà connu ce scénario avec le milieu offensif argentin Franco Mastantuono.