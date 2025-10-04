Le PSG veut saigner le FC Barcelone pour zéro euro

Bourreau du FC Barcelone en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain cherche à attirer un joueur du club catalan. Depuis quelques jours, le journal Sport a dévoilé que club de la capitale se renseigne autour d’Éric Garcia. Une perte énorme pour le champion d’Espagne.

Le Paris Saint-Germain veut faire tourner en bourrique le FC Barcelone. Le club de la capitale s’est tout d’abord imposé cette semaine en Ligue des champions du côté de Montjuic. Malgré la cascade de blessés, la formation de Luis Enrique a récupéré trois points dans les ultimes instants de la rencontre. Désormais, c’est sur le mercato que le club de la capitale veut embêter les Catalans. Depuis quelques jours, le média espagnol Sport a dévoilé que le vainqueur de la Ligue des champions s’intéresse à Éric Garcia. Ce samedi, TeamTalk amène quelques éléments supplémentaires.

Éric Garcia a le choix

Joueur important du dispositif d’Hansi Flick, le défenseur central espagnol est le deuxième joueur catalan en termes de minutes jouées cette saison derrière Pedri. Important dans la formation catalane, l’Espagnol est en fin de contrat l’été prochain. Une aubaine pour ses prétendants comme le Paris Saint-Germain. Les médias britanniques précisent que le joueur donne plutôt une tendance à rester du côté de Barcelone, mais l’hiver sera décisif.

Le champion d’Espagne souhaite le prolonger, mais il ne l’a pas placé sur la liste prioritaire. Une perte de temps qui peut coûter cher au Barça. De plus, Éric Garcia n’est pas le seul défenseur de l’effectif en fin de contrat. « Cela dit, le PSG peut avoir une légère confiance, sachant que le Barça a donné la priorité à des renouvellements moins urgents que celui de Garcia, bien qu'il soit un joueur « irremplaçable » dans l'équipe, » explique TeamTalk. Cependant, le plan des Catalans est de renouveler le défenseur jusqu’en 2030. Il ne faudra pas tarder sinon le Paris Saint-Germain va s’engager dans la brèche.