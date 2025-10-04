ICONSPORT_272511_0129

Le PSG veut saigner le FC Barcelone pour zéro euro

PSG04 oct. , 19:20
parNathan Hanini
0
Bourreau du FC Barcelone en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain cherche à attirer un joueur du club catalan. Depuis quelques jours, le journal Sport a dévoilé que club de la capitale se renseigne autour d’Éric Garcia. Une perte énorme pour le champion d’Espagne.
Le Paris Saint-Germain veut faire tourner en bourrique le FC Barcelone. Le club de la capitale s’est tout d’abord imposé cette semaine en Ligue des champions du côté de Montjuic. Malgré la cascade de blessés, la formation de Luis Enrique a récupéré trois points dans les ultimes instants de la rencontre. Désormais, c’est sur le mercato que le club de la capitale veut embêter les Catalans. Depuis quelques jours, le média espagnol Sport a dévoilé que le vainqueur de la Ligue des champions s’intéresse à Éric Garcia. Ce samedi, TeamTalk amène quelques éléments supplémentaires.

Éric Garcia a le choix

Joueur important du dispositif d’Hansi Flick, le défenseur central espagnol est le deuxième joueur catalan en termes de minutes jouées cette saison derrière Pedri. Important dans la formation catalane, l’Espagnol est en fin de contrat l’été prochain. Une aubaine pour ses prétendants comme le Paris Saint-Germain. Les médias britanniques précisent que le joueur donne plutôt une tendance à rester du côté de Barcelone, mais l’hiver sera décisif.
Le champion d’Espagne souhaite le prolonger, mais il ne l’a pas placé sur la liste prioritaire. Une perte de temps qui peut coûter cher au Barça. De plus, Éric Garcia n’est pas le seul défenseur de l’effectif en fin de contrat. « Cela dit, le PSG peut avoir une légère confiance, sachant que le Barça a donné la priorité à des renouvellements moins urgents que celui de Garcia, bien qu'il soit un joueur « irremplaçable » dans l'équipe, » explique TeamTalk. Cependant, le plan des Catalans est de renouveler le défenseur jusqu’en 2030. Il ne faudra pas tarder sinon le Paris Saint-Germain va s’engager dans la brèche. 
E. García

E. García

SpainEspagne Âge 24 Défenseur

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs7
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OL : Khalis Merah en Bleu, l’Algérie se vexe

Faudrait qu'un jour ils soient honnêtes et donnent la différence de salaire entre les deux équipes. Quand on verra que la différence c'est x20, x30 on comprendra peut-être mieux pourquoi l'amour du maillot est européen.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Depuis le départ de rabiot L OM est devenu plus fort sans lui

L'OM champion de France, ce n'est plus tabou

De zerbi il a jamais mis le même 11 il a déjà utilisé 28 joueurs depuis le début de la saison , ca veux dire il a un banc très riche

L'OM en rouleau compresseur à Metz

dit-il en venant rager sur un autre club

L'OM en rouleau compresseur à Metz

elle fait plaisir a voir cette équipe, ça fait un moment que j'avais pas été aussi fier de voir mon club, merci RDZ pablo et mehdi, c'est juste la 2ème année que je considère encore comme une année d'apprentissage du fait qu'on soit en LDC, déja hâte de voir ce que ça va donner l'an prochain mais avant on va bien savourer celle là en espèrant que ça continue sur ce rythme

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
156501583
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
8722301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

