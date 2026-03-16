Le PSG veut recruter une bombe atomique en Autriche

Recruté par Salzbourg en provenance du Bayer Leverkusen l’été dernier, Kerim Alajbegovic brille en Autriche. Au point de taper dans l’oeil du PSG, en quête de jeunes talents pour redynamiser son effectif.

Très calme l’été dernier, le Paris Saint-Germain sera nettement plus actif lors du prochain mercato . Le club de la capitale, qui a fait venir Dro Fernandez au mois de janvier, souhaite poursuivre dans cette voie avec une volonté claire et assumée de recruter des jeunes joueurs à fort potentiel. Une politique de recrutement approuvée par Luis Enrique, qui adore polir des diamants bruts à sa sauce afin d’en faire de très grands joueurs comme cela a déjà été réussi avec Joao Neves, Vitinha, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola.

La prochaine cible du club parisien pourrait se trouver en Autriche. D’après nos confrères de Jeunes Footeux, l’ailier allemand Kerim Alajbegovic, qui brille cette saison au RB Salzbourg avec 7 buts et 2 passes décisives en championnat, a attiré l’attention du PSG. Ailier gauche de 18 ans également capable d’évoluer en tant que meneur de jeu ou sur l’aile droite, il a tapé dans l’oeil de Luis Campos mais aussi du Bayern Munich, de l’AC Milan, de la Juventus Turin et du Bayer Leverkusen, intéressé par l’idée de le rapatrier.

Le PSG dans la course pour Alajbegovic ?

Valorisé à hauteur de 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, cet ailier ultra-rapide coche toutes les cases pour que le PSG se positionne concrètement dessus à l’avenir. La question est maintenant de savoir si Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi accepteront de s’aligner sur les exigences financières du club autrichien alors que Kerim Alajbegovic est sous contrat avec Salzbourg jusqu’en juin 2029. Le profil de l’Allemand a en tout cas tout pour plaire au Paris Saint-Germain, qui va continuer de suivre ses performances avec beaucoup d’attention d’ici la fin de la saison. Avant de dégainer une potentielle offre à l’ouverture du mercato estival pour le faire débarquer dans la capitale française.