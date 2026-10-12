Le PSG valide l'arrivée d'un Français à 60 ME

L’intérêt du PSG pour Andy Diouf se confirme et le club parisien serait prêt à s’acquitter des 60 millions d’euros réclamés par l’Inter Milan pour s’offrir le polyvalent milieu de terrain français.

Auteur d’un début de saison canon qui lui a ouvert les portes de l’équipe de France à l’occasion du premier rassemblement de l’ère Zinedine Zidane, Andy Diouf a également tapé dans l’oeil de plusieurs grosses écuries européennes. Le FC Barcelone, Chelsea et Arsenal sont cités ces derniers jours comme de sérieux prétendants à la signature de l’ancien Lensois… mais ils ne sont pas les seuls sur le dossier. A en croire les indiscrétions d’Ekrem Konur, le Paris Saint-Germain est également de la partie. Luis Campos, qui cherche le profil idéal pour doubler le poste d’Achraf Hakimi à droite, a flashé sur le néo-international français.

Capable de jouer latéral ou au milieu de terrain, où il a été formé, Andy Diouf a le profil idéal pour Luis Enrique, qui raffole des joueurs polyvalents et techniques. Notre confrère, qui affirmait dimanche que le PSG était très intéressé par Diouf, a apporté quelques détails supplémentaires sur ce dossier dans l’optique d’un potentiel transfert.

L'Inter réclame 60 ME pour Diouf

Selon lui, l’Inter Milan est ouvert à un départ d’Andy Diouf l’été prochain… à condition de récupérer entre 50 et 60 millions d’euros dans la transaction. Un prix important qui permettrait aux Nerazzurri de réaliser une belle plus-value. Le Paris SG ne serait pas effrayé par ce tarif, certes important mais pas insurmontable pour un club de la dimension du double champion d’Europe en titre.

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Un an après avoir doublé le poste de Nuno Mendes avec Lucas Digne, le PSG se verrait bien mettre la main sur un Français de plus afin d’offrir une vraie solution à Luis Enrique pour doubler le poste d’Achraf Hakimi à droite. Au-delà de pouvoir dépanner en défense, Andy Diouf pourrait aussi intégrer la rotation des milieux de terrain à l’avenir dans la capitale française. Reste maintenant à voir si cet intérêt très prononcé du PSG se concrétisera par une offre ferme dans les mois à venir, mais la piste semble bien réelle dans l’esprit des décideurs franciliens.