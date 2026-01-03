Le PSG va faire mal, Luis Enrique calme Lens

Champion d’automne après sa victoire à Toulouse (3-0) vendredi, le Racing Club de Lens a reçu un avertissement de la part de Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a annoncé une montée en puissance de son équipe.

Le Racing Club de Lens ne s’arrête plus. Au Stadium de Toulouse, les Sang et Or ont enregistré leur septième victoire consécutive en Ligue 1 . Les voilà certains d’atteindre la moitié du championnat en tête du classement. Mais il en faudra beaucoup plus pour inquiéter le Paris Saint-Germain . Provisoirement reléguée à quatre points, en attendant le derby contre le Paris FC dimanche soir, l’équipe entraînée par Luis Enrique a des raisons de rester confiante pour la suite de la saison.

La partie importante du championnat - Luis Enrique

« On a fait avec toutes les conditions que l'on a eues partout, a rappelé le coach espagnol. Je pense qu'on a fait une bonne première partie de saison mais Lens a été meilleur, ils ont gagné beaucoup de points. On veut s'améliorer, on veut continuer. Il faut s'améliorer pour gagner beaucoup de matchs et beaucoup de points. C'est la partie importante du championnat, ça va être difficile pour toutes les équipes, on est conscients de ça, on a vu la qualité de Lens et des autres équipes qui sont à la lutte. Cela nous motive, on veut gagner beaucoup de matchs. »

« Si le championnat reste une priorité pour le PSG ? Le championnat a toujours été un objectif très clair. Mais c'est vrai que si on analyse cette première partie de saison, on n'a pas joué avec l'équipe type du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je suis fier de mes joueurs. On a surmonté tous les problèmes que l'on a rencontrés et je pense qu'on a fait un très bon début de saison. Mais en championnat, ce n'est pas suffisant parce que les autres équipes, et spécialement Lens, ont amélioré leurs performances. Mais c'est clair, le championnat et la Ligue des Champions font partie des objectifs », a rassuré Luis Enrique, impatient de récupérer son groupe au complet.