ICONSPORT_251125_0003

ASSE : C'est inévitable, l'énorme transfert arrive

ASSE18 déc. , 19:20
parQuentin Mallet
0
Les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ont repoussé une offre de 8 millions d'euros de la part de Chelsea pour leur grand espoir Djylian N'Guessan. Ces derniers espèrent recevoir beaucoup plus pour laisser partir le jeune attaquant de 17 ans.
Il est visiblement bien compliqué pour les nouveaux propriétaires de Saint-Etienne de convaincre leurs meilleurs talents de poursuivre leur progression chez les Verts. Lors du mercato hivernal 2025, Kilmer Sports avait cédé en laissant filer Mathis Amougou à Chelsea contre un chèque de 15 millions d'euros, alors qu'il refusait de prolonger son contrat qui devait prendre fin six mois plus tard. Et la direction stéphanoise pourrait bien connaître une nouvelle situation similaire. Djylian N'Guessan, 17 ans, refuse de prolonger son contrat, lequel doit prendre fin en juin 2027. Dans ce contexte, Sainté a finalement accepté l'idée qu'il fallait le vendre maintenant pour profiter de son prix fort. Et là encore, Chelsea veut s'en mêler.
D. N´Guessan

D. N´Guessan

FranceFrance Âge 17 Attaquant

Ligue 2

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

L'ASSE va vendre sa pépite

C'est en tout cas ce qu'indique L'Equipe. Le quotidien sportif français explique que Chelsea a déjà formulé une offre de 8 millions d'euros pour celui qui devait succéder à Lucas Stassin au poste d'avant-centre à Saint-Etienne. Toutefois, la direction du club forézien a décliné la proposition. Cette dernière attend au moins 12,5 millions d'euros pour laisser filer sa pépite. Une somme qui ne devrait pas mettre trop longtemps à être atteinte puisque la concurrence anglaise est très présente sur le dossier. Outre Chelsea, qui s'est déjà bien avancé dans le dossier, Brentford et Arsenal suivent également de très près sa situation.
Et s'il fallait ajouter des symboles de cette fracture entre la famille N'Guessan et l'ASSE, le frère cadet de Djylian, Yaden, porte le maillot des équipes de jeunes de l'Olympique Lyonnais. Etant donné ses 6 seules petites minutes de temps de jeu glanées cette saison avec l'équipe première en Ligue 2, il y a de fortes chances qu'il parte dès ce mois de janvier si le montant demandé est atteint.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280158_0396
PSG

Fabian Ruiz, le PSG hésite

ICONSPORT_243905_0083
FC Nantes

4 buts à l’OM, Nantes fonce sur le joker idéal

Rabiot Milan
Serie A

Serie A : Milan-Côme en Australie, le scandale confirmé

Stras
Europa Conference League

Strasbourg - Breidablik : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)

Fil Info

18 déc. , 21:20
Fabian Ruiz, le PSG hésite
18 déc. , 21:00
4 buts à l’OM, Nantes fonce sur le joker idéal
18 déc. , 20:30
Serie A : Milan-Côme en Australie, le scandale confirmé
18 déc. , 20:04
Strasbourg - Breidablik : les compos (21h00 sur Canal+ Foot)
18 déc. , 20:00
Il a refusé le PSG, maintenant il pleure
18 déc. , 19:50
Le Maroc remporte la Coupe Arabe après une finale folle
18 déc. , 19:40
L’OM désigne sa meilleure recrue, c’est une surprise
18 déc. , 19:00
L'OL appelle un ancien du PSG !

Derniers commentaires

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

il est bidon ce joueur en plus, on va pas le pleurer...

Il a refusé le PSG, maintenant il pleure

Package avec Endrick 😅

Le PSG lâche une offre en or, Francfort vient tout gâcher

IL est encore en apprantissage, il va falloir qu'il remette les pieds sur terre sinon il partira rapidement.il n'imposera pas ses conditions au PSG

Encore un blessé pour le PSG !

C'est vrai qu'ils jouaient dur

Rodrygo au PSG, le Real fixe un prix canon

On attend encore et ils vont nous donner de l'argent pour le prendre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading