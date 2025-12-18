ASSE : C'est inévitable, l'énorme transfert arrive

Les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ont repoussé une offre de 8 millions d'euros de la part de Chelsea pour leur grand espoir Djylian N'Guessan. Ces derniers espèrent recevoir beaucoup plus pour laisser partir le jeune attaquant de 17 ans.

Il est visiblement bien compliqué pour les nouveaux propriétaires de Saint-Etienne de convaincre leurs meilleurs talents de poursuivre leur progression chez les Verts. Lors du mercato hivernal 2025, Kilmer Sports avait cédé en laissant filer Mathis Amougou à Chelsea contre un chèque de 15 millions d'euros, alors qu'il refusait de prolonger son contrat qui devait prendre fin six mois plus tard. Et la direction stéphanoise pourrait bien connaître une nouvelle situation similaire. Djylian N'Guessan, 17 ans, refuse de prolonger son contrat, lequel doit prendre fin en juin 2027. Dans ce contexte, Sainté a finalement accepté l'idée qu'il fallait le vendre maintenant pour profiter de son prix fort. Et là encore, Chelsea veut s'en mêler.

D. N´Guessan France • Âge 17 • Attaquant Ligue 2 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

L'ASSE va vendre sa pépite

C'est en tout cas ce qu'indique L'Equipe. Le quotidien sportif français explique que Chelsea a déjà formulé une offre de 8 millions d'euros pour celui qui devait succéder à Lucas Stassin au poste d'avant-centre à Saint-Etienne. Toutefois, la direction du club forézien a décliné la proposition. Cette dernière attend au moins 12,5 millions d'euros pour laisser filer sa pépite. Une somme qui ne devrait pas mettre trop longtemps à être atteinte puisque la concurrence anglaise est très présente sur le dossier. Outre Chelsea, qui s'est déjà bien avancé dans le dossier, Brentford et Arsenal suivent également de très près sa situation.

Et s'il fallait ajouter des symboles de cette fracture entre la famille N'Guessan et l'ASSE, le frère cadet de Djylian, Yaden, porte le maillot des équipes de jeunes de l'Olympique Lyonnais. Etant donné ses 6 seules petites minutes de temps de jeu glanées cette saison avec l'équipe première en Ligue 2, il y a de fortes chances qu'il parte dès ce mois de janvier si le montant demandé est atteint.