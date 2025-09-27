Le PSG se lance sur une nouvelle priorité au mercato

Confronté à une cascade de blessures, le Paris Saint-Germain s’aperçoit des limites de son effectif. Cette période difficile incite le club francilien à envisager trois arrivées supplémentaires au mercato hivernal. Et pas n’importe quelles recrues.

Non. Ce n'est pas facile de trouver un joueur pour le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas facile, insistait l’Espagnol vendredi en conférence de presse. Ce n'est pas comme aller acheter à Auchan. » Luis Enrique assume. A cause des blessures de joueurs majeurs, le Paris Saint-Germain se retrouve affaibli pendant ce début de saison. Mais son entraîneur affirme qu’il ne regrette pas le petit recrutement opéré cet été. «, insistait l’Espagnol vendredi en conférence de presse.

« Quand nous cherchons un joueur pour le Paris Saint-Germain, il faut être attentif à tout : à la personne, au prix, parce que si tu dépenses beaucoup d'argent pour un joueur, c'est beaucoup de pression pour lui, expliquait Luis Enrique. Nous avons une équipe, elle l'a montré la saison dernière. Calme. On est prêts pour tout analyser et savoir que ce n'est pas facile de trouver des joueurs pour notre idée. » Il n’empêche que le champion d’Europe va tenter sa chance cet hiver. Malgré le discours de son entraîneur, le pensionnaire du Parc des Princes se rend bien compte des limites de son effectif. C’est pourquoi la direction prépare un triple recrutement en janvier.

Le PSG veut du lourd au milieu

L’idée serait d’amener un ailier droit gaucher, un défenseur central supplémentaire après l’arrivée d’Illia Zabarnyi cet été ainsi qu’un milieu de terrain. A noter que le média Fichajes nous apprend que le renfort dans l’entrejeu, contrairement à l’international français Warren Zaïre-Emery, devra concurrencer les titulaires trop confortablement installés. Autrement dit, le Paris Saint-Germain cherche un joueur du niveau de Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz. En plein milieu de la saison, ce profil sera rare et probablement très cher.