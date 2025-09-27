Le PSG se lance sur une nouvelle priorité au mercato

Franchement c'est une honte de fêter une victoire face à une équipe qui était invaincu chez elle depuis 1 an et que même le PSG la saison dernière a perdu chez eux. C'est totalement ubuesque quand même, d'autant plus que c'était l'équipe D de Strasbourg qui avait la tête à la cérémonie du ballon d'or, y'a pas de quoi pavoiser ainsi...
a la fin, autant interdire tous les deplacements, et vendre les places pour les domicile. et basta
sauf que l OM NE VA PAS LA BAS! gros fouteurs de merde, mais plus malins que certains....
Attendons de voir .Aujourd'hui le réal a pris une volée Mbappé a marqué. D'autres joueurs brilleront
Normal,il est parti ,il tourne la page
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
😅 "Ce n’est pas facile de trouver des joueurs qui correspondent à notre idée de jeu. Recruter pour le PSG ce n’est pas comme aller faire ses courses chez Auchan" La drôle de comparaison de Luis Enrique entre le mercato estival et des courses au supermarché.