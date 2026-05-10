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Pacho

Le PSG sans Nuno Mendes ni Pacho contre Brest

PSG10 mai , 10:19
parCorentin Facy
0
Le PSG a dévoilé un groupe avec quelques absences pour la réception de Brest ce dimanche lors de la 33e journée. Quatre jours après la qualification à Munich, le club parisien laisse Nuno Mendes et Willian Pacho au repos. Achraf Hakimi et Lucas Chevalier sont eux forfaits tandis que le jeune David Boly est présent.
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Derniers commentaires

OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

c'ets bien beau de mettre la faute sur le gardien mais il faut aussi a voir une bonne defense

OM : Le successeur de Rulli désigné, ça ne va pas coûter cher

oui pour moi c'est ok mais il faut de bon défenseurs sinon il va finir comme rulli

« Tout le monde savait » : Rulli devrait avoir honte

Mc croûte, Longoria et benatia auraient pu faire leur travail. Mais ça c'est un autre problème

Greenwood crache sur l’OM, les terribles révélations

a bon. qui a t il violé? sale menteur diffamation?

OM : Un groupe décimé pour défier Le Havre

whaouuuu. quelle vanne ! t es vraiment fort qd meme. bravo !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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