Le PSG rêve d'un ami de Pacho pour se renforcer

Le Paris Saint-Germain travaille sur le long terme, et parmi les joueurs susceptibles de rejoindre les champions d'Europe dans les années à venir, il y aurait Moises Caicedo, le milieu de terrain de Chelsea.

On a connu le PSG version brésilienne, on a actuellement le PSG version portugaise, mais il se pourrait que bientôt connaisse le PSG version équatorienne. En effet, en s'offrant Pacho, qui pas grand monde ne connaissait en France, le club de la capitale a tenté et réussi un pari énorme. Mais cette fois, c'est un autre international équatorien qui serait dans le collimateur de Luis Campos et Luis Enrique, et tout le monde le connaît. En effet, le média anglais CaughtOffside révèle que le Paris Saint-Germain s'intéresse à Moisés Caicedo, le milieu défensif de Chelsea.

Madrid et le PSG concurrents sur Caicedo

Pour le PSG, Moisés Caicedo ne serait pas une priorité absolument urgente. Mais les dirigeants parisiens apprécient le profil du joueur que Chelsea est allé chercher à Brighton pour 116 millions d'euros il y a deux ans et dont la valeur est actuellement estimée à 90 millions d'euros par Transfermarkt . Dans ce dossier, nos confrères anglais précisent que si le Paris Saint-Germain ne fait pas de Caicedo sa priorité numéro 1 lors du prochain mercato, un autre club est déjà très chaud dans ce dossier, il s'agit du Real Madrid. Xabi Alonso a identifié le milieu de terrain de 23 ans comme un joueur susceptible d'apporter énormément à son équipe, et l'entraîneur des Merengue a demandé à Florentino Perez de nouer des contacts avec Chelsea.

Pour en revenir au Paris Saint-Germain, l'intérêt pour Moisés Caicedo est donc réel, mais pas au point de se lancer dans une bataille d'enchères avec le Real Madrid. D'autant que le milieu de terrain international équatorien a tout de même encore 5 ans de contrat avec les Blues. Autrement dit, il sera toujours temps de faire une offre quand Chelsea sera disposé à écouter des offres pour un joueur dont les performances sont excellentes depuis le début de la saison, ce qui n'a pas toujours été le cas l'an dernier.