Le PSG a rendu hommages aux victimes d'Hillsborough et à Diogo Jota
Le PSG à Anfield

Le PSG rend hommage aux victimes d’Hillsborough et à Diogo Jota

PSG13 avr. , 23:06
parClaude Dautel
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A le veille du quart de finale retour de la Ligue des champions entre Liverpool et le PSG, le club de la capitale a tenu à rendre hommage aux supporters des Reds morts lors du drame d'Hillsborough, mais également à Diogo Jota et son frère, André Silva morts l'an dernier dans un accident de la route.
« Le président Nasser Al-Khelaïfi, accompagné de l’ensemble du groupe sportif, a rendu hommage aux victimes de la tragédie d’Hillsborough, avant de se recueillir sur le mémorial dédié à Diogo Jota et à son frère André Silva, à Anfield, en amont du match face à Liverpool ce mardi. Demain, avant le coup d’envoi, une minute de silence sera observée en mémoire des victimes du drame d’Hillsborough. Les joueurs porteront également un brassard noir durant la rencontre », précise le Paris Saint-Germain. Un geste qui a été apprécié à sa juste valeur par les supporters des Reds, lesquels ont salué le PSG via de nombreux messages sur les réseaux sociaux.
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