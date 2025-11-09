ICONSPORT_276170_0910
Kang in Lee - PSG

Le PSG refuse 50ME et secoue Kang-in Lee

PSG09 nov. , 12:40
parClaude Dautel
0
Entré à la place d'Ousmane Dembélé lors du match entre le PSG et le Bayern Munich, Kang-in Lee a été plutôt bon, l'international sud-coréen secouant la défense allemande. Cela n'est pas le fruit du hasard, car Luis Enrique et les dirigeants parisiens ont challengé l'ailier asiatique.
C'est peu dire que Kang-in Lee a été souvent critiqué, et même moqué depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain en 2023 pour 22 millions d'euros. Au moment où le PSG perdait ses stars, et donc du potentiel marketing, la venue du joueur Sud-Coréen avait déclenché une ruée des supporters asiatiques vers les boutiques. Le maillot floqué du nom de l'attaquant étant même à la Une des ventes. Cependant, sur le plan sportif, les doutes se faisaient de plus en plus nombreux autour du niveau de l'ancien joueur de Majorque, d'autant que ce dernier avait du mal à s'intégrer à la vie parisienne.
« Tu souffres de ne pas jouer, tu ne dis rien et tu acceptes la situation ? C’est à toi de te réveiller »
- Le PSG à Kang-In Lee
Alors, à force de cirer le banc du Parc des Princes, Kang-in Lee a voulu partir, et l'a fait savoir lors du dernier mercato. En fixant son prix à 50 millions d'euros, et malgré l'intérêt de plusieurs clubs, Nasser Al-Khelaifi savait que personne ne ferait une offre. Et il avait raison, mais le Paris SG a tout de même voulu en profiter pour rebooster son joueur.

Kang-in Lee dopé par les remarques du PSG

Luis Enrique a toujours été convaincu du potentiel de Kang-in Lee et il a donc tenu à piquer son joueur dans son amour-propre.  « Tu souffres de ne pas jouer, tu ne dis rien et tu acceptes la situation ? C’est à toi de te réveiller », lui a-t-on fait passer comme message en interne », explique Adrien Chantegrelet, journaliste du Parisien. Et visiblement, cette petite piqure de rappel a fait de l'effet au moment où les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé ont permis à l'international sud-coréen de retrouver un peu plus de temps de jeu. Et à chaque fois qu'il est rentré en cours de match, Kang-in Lee a clairement apporté un énorme plus au PSG. Cela avait été le cas contre Tottenham en Supercoupe d'Europe alors que Paris était à la dérive, cela a été le cas samedi dernier contre Nice, et cela a failli être le cas mardi contre le Bayern Munich. 
En interne, on constate que Kang-in Lee, dont l'attitude à l'égard du personnel du centre d'entraînement avait été mise en cause, a radicalement changé de comportement depuis cet été. « Le meilleur joueur asiatique de 2025 a retrouvé de la légèreté, le sourire, dans la vie de groupe, un visage collant à sa personnalité blagueuse qu’il promène dans le vestiaire », explique le quotidien régional. Visiblement, le petit coup de pression mis par l'entraîneur du Paris Saint-Germain et ses dirigeants a été suffisant pour réveiller un joueur qui ce dimanche contre l'Olympique Lyonnais aura probablement son mot à dire.
0
Derniers commentaires

Deschamps ennemi de l'OL ? DD répond

On est pas dupe il avait même conseillé à Lacazette de quitter Lyon

Deschamps ennemi de l'OL ? DD répond

s'il a pas pris tolisso, c'est surement q'on a besoin de personne pour nettoyer la pelouse^^

Deschamps ennemi de l'OL ? DD répond

il est mechant mr deschamps, ils sont mignons les joueurs de lyon!

La Ligue 1 est mal arbitrée, Monaco pête un plomb

et pourtant l'om est leader avant le match du psg....que dire de ce dernier alors, en suivant ta logique bien sur....

La Ligue 1 est mal arbitrée, Monaco pête un plomb

La Ligue 1 n'est pas plus arbitrée mal que les autres années et ça n'a pas empêché Monaco les années précédentes de finir en haut du classement ... il est difficile de croire que ça sera comme ça cette année au vu de leurs médiocres prestations. Donc NON la Ligue 1 n'est pas plus mal arbitrée c'est juste Monaco qui est plus mauvais et dieu c'est que cette Ligue voit son niveau niveler vers le bas quand on voit le nombre de défaites de l'OM (1er) après seulement quelques matchs c'est limite pathétique de médiocrité

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Lens
2512813211110
3
Paris Saint Germain
241173121912
4
LOSC Lille
2011623231310
5
O. Lyonnais
201162316124
6
Monaco
201262424213
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Brest
10122461421-7
14
Nantes
10122461118-7
15
Angers SCO
1011245815-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

