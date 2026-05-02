Le PSG refuse 100 ME pour sa merveille de 20 ans

Éblouissant depuis sa signature au PSG il y a deux ans, Désiré Doué attise logiquement les convoitises. Un club anglais souhaite recruter l’international français pour 100 millions d’euros.

Malgré quelques pépins physiques, Désiré Doué réalise une excellente saison au PSG avec 12 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues au compteur. Des chiffres en hausse ces dernières semaines, l’international français ayant encore été décisif lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions avec une passe décisive pour Ousmane Dembélé. A seulement 20 ans, le joueur formé au Stade Rennais s’impose déjà comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération.

PSG Inside Actu, un club anglais dont l’identité n’a pas filtré fait du numéro 14 parisien sa priorité pour l’été prochain. La preuve, ce club, probablement une écurie du top 5 en Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que Désiré Doué, dont le contrat avec le Paris SG court jusqu’en juin 2029, est très courtisé sur le marché des transferts. Selon les informations du compte X, un club anglais dont l’identité n’a pas filtré fait du numéro 14 parisien sa priorité pour l’été prochain. La preuve, ce club, probablement une écurie du top 5 en Premier League , souhaite payer 100 millions d’euros pour convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher son milieu offensif.

Une proposition importante qui permettrait à Luis Campos de réaliser une belle plus-value avec un élément payé deux fois moins cher il y a deux ans. Mais pour le PSG, une vente de Désiré Doué est tout simplement impensable. « Le joueur est considéré comme intransférable. Sa préférence ne pencherait pas vers la Premier League et le PSG n’a pas de besoin financier urgent. En interne, la tendance serait même à la stabilité. Une fois les dossiers prioritaires réglés, des discussions pourraient s’ouvrir en fin d’année pour une prolongation du crack français » peut-on lire.

Autrement dit, même en cas d’offre à 100 millions d’euros ou plus, le Paris Saint-Germain n’a aucunement l’intention de se séparer de Désiré Doué. Une excellente nouvelle pour le club de la capitale, à l’heure où l’avenir d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola est en revanche toujours flou. Les deux hommes sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2028, n’ont pas trouvé d’accord avec le champion d’Europe en titre pour une prolongation.