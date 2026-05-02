Greenwood s'en va : « Il ne croit plus dans le projet de l’OM »

Depuis que Roberto De Zerbi a quitté l'OM, Mason Greenwood semble devenu fantomatique, sa relation avec Habib Beye et Medhi Benatia étant calamiteuse. L'attaquant anglais désire clairement quitter Marseille.

Il ne croit plus dans le projet de l’OM », a même confié un proche du club phocéen à nos confrères du quotidien régional. Sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2029, Mason Greenwood devrait quitter le club phocéen lors du prochain mercato. Et si cela se confirme, ce ne sera probablement pas uniquement pour des raisons financières, puisqu'il constitue sur le papier le joueur le plus valorisé de l'effectif marseillais (55 millions d'euros selon Transfermarkt). En effet, La Provence confirme ce samedi que l'attaquant anglais n'est plus du tout en phase avec ses dirigeants et son entraîneur, le départ de Roberto De Zerbi l'ayant totalement détruit moralement. Venu à Marseille pour travailler avec l'Italie, Mason Greenwood n'a aucun atome crochu avec Habib Beye, et encore moins avec Medhi Benatia. «», a même confié un proche du club phocéen à nos confrères du quotidien régional.

Mason Greenwood voulait travailler seulement avec De Zerbi

Autrement dit, si lors de l'été 2025, les dirigeants de l'Olympique de Marseille avaient sorti les barbelés face aux offres arrivées sur leur bureau, tout cela avec l'accord de Mason Greenwood, cela risque de ne pas être le cas lors du prochain mercato. Et le peu de conditionnel qu'il y a dans ce dossier s'effacera totalement si l'OM version Habib Beye ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des champions. A 24 ans, l'attaquant anglais a totalement perdu son efficacité lorsqu'il est aligné par le successeur de Roberto De Zerbi, et en plus, le père de Mason Greenwood, qui pouvait régulièrement s'entretenir avec celui qui est désormais à Tottenham, n'a plus aucune relation avec l'actuel staff comme le précise Fabrice Lamperti.