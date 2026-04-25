Bagarre entre Ultras parisiens, 500 fans renvoyés à Paris

A quelques heures du match entre le SCO et le PSG, 500 des 800 supporters parisiens qui devaient assister au match sont finalement repartis vers la capitale après une bagarre interne.

A l'occasion d'une pause sur une aire d'autoroute entre Paris et Angers, des Ultras parisiens sont entrés dans un bus où se trouvaient d'autres supporters du Paris Saint-Germain et une violente bagarre a éclaté. Selon Bruno Salomon, journaliste d'Ici Paris-Ile de France, il y a eu des blessés lors de cette attaque, et le bus a été sérieusement endommagé.

Finalement, les nombreux bus, qui transportaient 500 des 800 supporters attendus au stade Raymond-Kopa, ont été renvoyés vers Paris. A quelques jours de la réception du Bayern Munich, les dirigeants parisiens vont devoir régler ce souci interne qui visiblement couvait de longue date dans les travées du Parc des Princes, et qui s'est concrétisé sur la route d'Angers.