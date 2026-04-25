Bagarre entre Ultras parisiens, 500 fans renvoyés à Paris

On va en vendre un alors il n'y aura pas de concurrence.
Benzema jamais en EDF, t'es une sacré vedette toi... Pose toi des question quand on t'invite a diner...
Les agents ont parfois interet à provoquer un transfert pour toucher une bonne com mais Vitinha a déjà confirmé qu'il se plaisait à Paris et qu'il n'avait pas l'intention de partir
Il a raison d'arrêter d'en parler, DD est têtu comme une mule et ne le prendra jamais
100 millions pour lui! tu reves
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|66
|29
|21
|3
|5
|65
|25
|40
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
Loading
500 ultras du PSG font demi-tour et rentrent sur Paris, déplacement à Angers annulé suite à une rixe entre groupes de supporters sur une aire d'autoroute à l'approche de la Ferté Bernard. Le parcage PSG comptera seulement 300 supporters ce soir @iciparisidf