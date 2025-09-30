lookman a vendre l om se tient pret iconsport 250072 0091 2 397206

Le PSG réactive en urgence un dossier à 40 ME

PSG30 sept. , 18:00
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG fait face à de nombreuses blessures en ce début de saison. Il se dit que pour éviter de plus gros problèmes, le club de la capitale recrutera fort l'hiver prochain sur le marché des transferts. 
Le Paris Saint-Germain possède un effectif de très grande qualité mais qui n'est pas des plus pléthoriques. Les champions d'Europe ont décidé de miser sur la stabilité l'été dernier et n'ont donc pas beaucoup recruté. Une stratégie risquée qui se paye un peu en ce début de saison. En effet, les blessures sont nombreuses, ce qui empêche Luis Enrique de pouvoir faire progresser son collectif. Ce mercredi soir en Ligue des champions face au FC Barcelone, le PSG s'avancera sans des joueurs majeurs comme Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé ou encore Marquinhos. Pour ne plus vivre ce genre de choses, les pensionnaires du Parc des Princes devraient se montrer actifs cet hiver au mercato. 

Lookman, la bonne idée du PSG ? 

Parmi les postes que veut renforcer le PSG, celui d'avant-centre. Le Paris Saint-Germain pourrait réactiver une ancienne piste, puisque Ademola Lookman est toujours dans les petits papiers de Luis Campos. Le Nigérian est en froid avec l'Atalanta, où il ne joue presque plus. Il faut dire que Lookman a perdu son bras de fer l'été dernier pour rejoindre l'Inter. Top Mercato précise ces dernières heures que Paris pourrait donc revenir à la charge. Se mettre contractuellement d'accord avec le joueur ne devrait pas être le plus dur.

Mais ce sera une chose différente avec Bergame, très difficile en affaires et qui pourrait demander 40 millions d'euros pour racheter le contrat de Lookman, qui expire en juin 2027. Outre le PSG, l'Inter, la Juventus, le FC Barcelone, Liverpool, Arsenal ou encore Tottenham pourraient également tenter le coup cet hiver pour récupérer l'avant-centre de 27 ans. Le club parisien devra avancer rapidement ses pions mais l'arrivée d'un joueur comme Ademola Lookman pourrait grandement renforcer l'effectif de Luis Enrique, comme ce fut le cas avec Kvaratskhelia l'hiver dernier. 
1
