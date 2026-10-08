Le PSG perd un concurrent en Ligue 1

ils peuvent aussi se qualifier en gagnant le ldc (je crois).
Aucun des 17 clubs ne joue dans la même catégorie que paris qui a un financement illimité. Il n'y a pas de concurrence et si par hasard Paris n'est pas champion il ne le devra qu'à lui même qui aura pris la place du lièvre dans le "Le lièvre et la tortue"
Non tu te trompes desurmon le club qui va rivaliser avec Paris, tu ne l'as pas cité. Pourtant il te HANTE ce club.
Ça doit te rappeler des souvenirs ? Ete 93, ou tout les Marseillais complotistes se demandaient à quelles sauces l OM allait être mangeait, ou chaque jour il y avait un nouvel article ds les journaux avec de nouvelles révélations...
Ils savent tout, mais ne savent rien.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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