Le PSG perd un concurrent en Ligue 1

Leader après cinq journées de Ligue 1, l’AS Monaco préfère éviter de rêver. L’entraîneur monégasque Filipe Luis attribue déjà le titre au Paris Saint-Germain.

Certes, l’AS Monaco n’est pas une petite équipe de notre championnat. Il n’empêche que personne ne s’attendait à voir les Monégasques en tête du classement après cinq journées. Le club de la Principauté, toujours invaincu, s’est permis de battre l’Olympique de Marseille (2-0), le Paris Saint-Germain (1-2) et le Racing Club de Lens (2-1). L’actuel leader de Ligue 1 se retrouve ainsi avec un matelas de cinq points sur les Parisiens. Mais pas question pour Filipe Luis de rêver du titre en fin de saison.

« On ne pense pas à ça. Ce n’est pas réaliste, a écarté l’entraîneur de l’AS Monaco. On connaît la réalité du club. Je suis ambitieux, vraiment, vraiment ambitieux. Mais il faut y aller match après match. On ne peut pas se comparer avec Paris. Paris a gagné les deux dernières Ligues des Champions. Ce n’est pas juste la meilleure équipe en France ces deux dernières saisons mais la meilleure équipe dans le monde. »

« Ce sera une très longue saison, a poursuivi le Brésilien. Beaucoup de choses peuvent arriver. On prend match après match. A la fin, on verra le vrai niveau de notre équipe et on espère être au haut du classement. On continuera de travailler pour gagner des matchs. » On peut comprendre la prudence de Filipe Luis dont l’effectif enregistrera des départs importants cet hiver pour des raisons financières. Lucide, le coach monégasque juge son équipe davantage armée pour remporter la Ligue Europa Conférence.

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« On a une vraie possibilité : se battre pour ce titre. (...) C’est une grosse opportunité pour nous d’aller chercher quelque chose de beau cette saison. Nous prenons, au moins moi personnellement, cette compétition très au sérieux. J’espère que mes joueurs me suivront », a lancé Filipe Luis, également conscient que le pressing imposé à ses hommes risque de peser sur leurs jambes avec l’enchaînement des matchs.