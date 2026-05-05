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Le PSG part à 23 joueurs à Munich

PSG05 mai , 11:31
parGuillaume Conte
0

Ils ne pourront être que 11 au coup d’envoi de la demi-finale retour de Ligue des Champions ce mercredi à Munich, mais Luis Enrique a décidé de convoquer un groupe élargi pour cette rencontre. Pour prendre la direction de l’Allemagne, l’entraîneur du PSG a appelé 23 joueurs. Un groupe dont Achraf Hakimi est le principal absent. Lucas Chevalier est également blessé, et ce sont les très jeunes Bilal Laurendon et Arthur Vignaud qui feront office de troisième et quatrième gardien.
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oui il sont cantoné à la commanderie mais a changera rien il sont deja en vacances

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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