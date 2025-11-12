ICONSPORT_272593_0001
Luis Enrique

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

PSG12 nov. , 18:00
parQuentin Mallet
4
En remportant la tant convoitée Ligue des champions à l'issue de la saison dernière, le Paris Saint-Germain est enfin entré dans la cour des grands. Un constat que ne partage toutefois pas Geoffroy Garétier, lequel estime qu'il doit la remporter une deuxième fois avant d'être un grand club.
La saison dernière restera indéniablement dans les annales autant du Paris Saint-Germain que dans celles du football français. Après avoir remporté la Ligue 1 haut-la-main, puis la Coupe de France avec l'équipe B en finale, le club de la capitale s'est offert la Ligue des champions. La coupe aux grandes oreilles était le trophée le plus convoité par les dirigeants qataris depuis leur arrivée en 2011. Maintenant qu'elle garnit l'armoire à trophée, cette dernière n'attend qu'une sœur jumelle, condition sine qua non pour que le PSG puisse être considéré définitivement comme un grand club selon Geoffroy Garétier.

Le PSG doit gagner une deuxième C1

« Le PSG est devenu un grand club ? Alors, attends. Je ne dirais pas qu'il est devenu un grand club indiscutablement. Ce n'est pas parce que tu as gagné la Ligue des champions une fois que tu es devenu un grand club. Un grand club c'est : tu gagnes une fois, tu la regagneras. Entre les deux, il y aura des temps faibles. Des équipes plus faibles. Mais tu trouveras les ressources pour repartir de l'avant. Paris sera un grand club quand ils auront remporté une deuxième fois la Ligue des champions. C'est un grand club… potentiellement », a déclaré Geoffroy Garétier dans le podcast Aliotalk.
Pour le journaliste présent sur les antennes de Canal+, le Paris Saint-Germain doit nécessairement remporter une deuxième Ligue des champions avant de pouvoir s'asseoir à la table des grands. En attendant, le PSG restera l'équipe qui a remporté une finale de C1 avec le plus gros écart de buts (5-0) de l'histoire. Une prouesse qui vaut au moins un titre de grand club potentiel.
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_273163_0093
Equipe de France

Zack Nani siffle la fin du match, Ligue 1+ a la rage

ICONSPORT_240089_0026
OL

OL : « Stand by me » : Dominik Greif aussi bon chanteur que gardien

ICONSPORT_271029_0332
Mercato

Upamecano au PSG, Bild lance un bombe

ICONSPORT_272756_0045
OM

Pavard le flop viré, l’OM met la pression

Fil Info

21:00
Zack Nani siffle la fin du match, Ligue 1+ a la rage
20:40
OL : « Stand by me » : Dominik Greif aussi bon chanteur que gardien
20:20
Upamecano au PSG, Bild lance un bombe
20:00
Pavard le flop viré, l’OM met la pression
19:30
Endrick c’est non, l’OL se venge du Betis
19:00
L'OM est « une Ferrari qui joue comme une 4L »
18:30
Ousmane Dembélé réclame 10ME au Barça
18:04
La compo probable de la France face à l'Ukraine

Derniers commentaires

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

non de jouer les jambes .. si a chaque fois que tu ramasses tout y a pas faute ca va etre sympa ... prochain match droit aux balayages tant que le ballon est touché ca passe creme

Upamecano au PSG, Bild lance un bombe

Ça serait un top recrutement et a moindre frais

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

c'est juste qu'hier ils te sortent que c'est en zone grise et que donc la var n'est pas obligé d'intervenir .. du coup tu m'expliques pourquoi morton est expulsé apres l'appel de la var contre renne pour n'avoir meme pas touché le defenseur alors qu'il est dans cette fameuse zone grise? Ils ce sont surtout rendu compte que leur explication etait ridicule

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

Donc city n'est pas un grand club ? Chelsea Pareil tant qu'il n'a pas eu sa 2eme C1 en 2021 et le Barca pareil avant 2006 et sa deuxième C1 c'était un petit club ? Et ça vaut pour Tous les clubs avant leur 2eme C1 ? Bref ferme la Geoffroy Et puis alors que dire de Marseille 🤣 vu la gueule de leur pseudo C1 au rabais 😂

OL-PSG : Une proposition choc pour éviter les erreurs d'arbitrage !

Et à Marseille ils jouent comme des pieds

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading