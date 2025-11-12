Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

En remportant la tant convoitée Ligue des champions à l'issue de la saison dernière, le Paris Saint-Germain est enfin entré dans la cour des grands. Un constat que ne partage toutefois pas Geoffroy Garétier, lequel estime qu'il doit la remporter une deuxième fois avant d'être un grand club.

La saison dernière restera indéniablement dans les annales autant du Paris Saint-Germain que dans celles du football français. Après avoir remporté la Ligue 1 haut-la-main, puis la Coupe de France avec l'équipe B en finale, le club de la capitale s'est offert la Ligue des champions. La coupe aux grandes oreilles était le trophée le plus convoité par les dirigeants qataris depuis leur arrivée en 2011. Maintenant qu'elle garnit l'armoire à trophée, cette dernière n'attend qu'une sœur jumelle, condition sine qua non pour que le PSG puisse être considéré définitivement comme un grand club selon Geoffroy Garétier.

Le PSG doit gagner une deuxième C1

« Le PSG est devenu un grand club ? Alors, attends. Je ne dirais pas qu'il est devenu un grand club indiscutablement. Ce n'est pas parce que tu as gagné la Ligue des champions une fois que tu es devenu un grand club. Un grand club c'est : tu gagnes une fois, tu la regagneras. Entre les deux, il y aura des temps faibles. Des équipes plus faibles. Mais tu trouveras les ressources pour repartir de l'avant. Paris sera un grand club quand ils auront remporté une deuxième fois la Ligue des champions. C'est un grand club… potentiellement », a déclaré Geoffroy Garétier dans le podcast Aliotalk.

Pour le journaliste présent sur les antennes de Canal+, le Paris Saint-Germain doit nécessairement remporter une deuxième Ligue des champions avant de pouvoir s'asseoir à la table des grands. En attendant, le PSG restera l'équipe qui a remporté une finale de C1 avec le plus gros écart de buts (5-0) de l'histoire. Une prouesse qui vaut au moins un titre de grand club potentiel.