Le PSG met le paquet pour une bonne cause à 16 ME

Le PSG ne voulait pas passer à côté du ZEvent 2026 ce week-end et a fait un geste qui ne passera pas inaperçu. Warren Zaïre-Emery n'y est également pas étranger.

Ce week-end a lieu le ZEvent 2026, événement caritatif organisé par ZeratoR. Il s'agit d'un marathon caritatif français ayant pour objectif de générer un maximum de dons, qui seront ensuite reversés à des associations. C'est d'ailleurs la Fondation de France qui assure la collecte des dons et le reversement aux 22 associations bénéficiaires de l'opération. Le PSG ne voulait pas passer à côté de l'opportunité de faire un geste important en faveur de cet événement incontournable du paysage français du streaming.

Le PSG et Zaïre-Emery régalent

Comme rapporté notamment par Culture PSG, les doubles champions d'Europe ont offert une tunique symbolique aux organisateurs de l'événement caritatif. Il s'agit d'un maillot du Paris Saint-Germain floqué des deux étoiles et signé par l'ensemble de l'effectif du club de la capitale. Un cadeau transmis par l'intermédiaire de Warren Zaïre-Emery. Le créateur de contenu Mastu sera chargé de le faire gagner à sa communauté. Il suffira de faire un don d'au moins un euro dans la cagnotte du streamer pour tenter de remporter cette récompense particulière. Déjà 2 millions d'euros ont été récoltés par Mastu, qui compte une communauté particulièrement importante sur ses différentes plateformes.

À noter que l'international français a également donné l'un de ses maillots de l'équipe de France. Ousmane Dembélé en a fait de même avec l'un de ses anciens maillots du FC Barcelone, tandis qu'une tunique de Désiré Doué portée avec les Bleus sera également mise en jeu.

Avec ces différents lots, le football français est donc bien représenté au ZEvent cette année. Le PSG, via Warren Zaïre-Emery, participe à sa manière à la mobilisation autour de cet événement qui rassemble chaque année des milliers de spectateurs et de donateurs. Lors de la précédente édition, le ZEvent avait généré plus de 16,6 millions d'euros.