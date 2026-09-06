Il quitte l'OM et la magie revient

Il quitte l'OM et la magie revient

OM06 sept. , 17:00
parGuillaume Conte
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Facundo Medina est venu apporter sa contribution aux joueurs qui ont quitté l'OM et retrouvent leur vrai niveau dès qu'ils enfilent un autre maillot. L'Argentin a même marqué pour ses débuts avec Leverkusen, quatre ans après son dernier but.
Quitter l’OM apporte-t-il l’assurance de voir sa carrière décoller ? Ce n’est probablement pas une garantie, mais le destin des joueurs qui ont quitté Marseille ces derniers temps est assez frappant. On se souvient que Pablo Longoria avait éjecté des éléments Iliman Ndiay, Ismaïla Sarr, Adrien Rabiot, Jonathan Rowe, Amar Dedic ou Luis Suarez et que leurs carrières ont ensuite décollé, parfois de manière vertigineuse. Cet été, l’OM a notamment envoyé dehors un certain Pierre-Emerick Aubameyang, qui empile les buts avec 4 réalisations en 4 matchs depuis qu’il a signé à La Corogne.
Autre joueur à qui la sortie a été indiquée après seulement un an de présence, Facundo Medina. Parti pour le Bayer Leverkusen, l’Argentin a connu sa première titularisation ce week-end avec le club allemand. Il en a profité pour inscrit un but, chose qu’il n’avait pas faite depuis le mois de novembre 2022, quand il évoluait alors à Lens.

Medina va vite retrouver l'OM

Un renouveau pour celui qui a connu une saison 2025-2026 très compliquée, entre blessure et méforme, mais avait fait râler les Marseillais en se présentant affuté comme jamais à la Coupe du monde. Son transfert aura au moins permis à l’OM de gagner un peu d’argent, puisqu’il avait été recruté pour 20 ME à Lens, et a été revendu pour 23 ME en Allemagne.
Le défenseur de 27 ans va désormais devoir essayer d’enchainer pour gagner sa place. Medina a certainement coché la case du 5 novembre sur son calendrier. Une date à laquelle l’OM affrontera Leverkusen en Europa League, même si le match aura lieu à la BayerArena et non au Vélodrome.
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