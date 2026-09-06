Maitland-Niles signe à Everton et met un but de malade

Maitland-Niles signe à Everton et met un but de malade

Premier League06 sept. , 17:11
parGuillaume Conte
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Extraordinaire retour en Premier League pour Ainsley Maitland-Niles, qui est entré en jeu à quelques minutes de la fin contre Manchester United pour égaliser dans les arrêts de jeu d’une frappe somptueuse (2-2).
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