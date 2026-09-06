Tous les clubs en rêvent, le PSG l'a fait

Tous les clubs en rêvent, le PSG l'a fait

PSG06 sept. , 16:30
parGuillaume Conte
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Cinq prolongations, et un entraineur qui s'engage sur le long terme, le PSG a blindé tout son effectif pour les saisons à venir, ce qui n'est pas si commun.
Malgré la défaite, le PSG a frappé fort ce vendredi contre Monaco en annonçant la prolongation de cinq joueurs et de son entraineur. De quoi confirmer que Luis Enrique est pleinement satisfait de son effectif actuel, et qu’il entend bien continuer dans la lignée des doubles champions d’Europe. Résultat, à l’aube de cette saison 2026-2027, le PSG réalise l’exploit dont rêve n’importe quel directeur sportif, en particulier pour les clubs français.
En effet, aucun joueur ne sera en fin de contrat au mois de juin prochain. Aucun risque de départ libre donc, la hantise des directeurs sportifs. Depuis le cas Kylian Mbappé, aucun joueur majeur n’a quitté le PSG sans la moindre indemnité, seul Renato Sanches a vu son contrat être résilié à l’amiable.
Le PSG va pouvoir se concentrer sur le sportif, même si des joueurs pourraient bien quitter Paris libre dans deux ans. En effet, difficile d’imaginer une nouvelle prolongation de contrat pour Marquinhos, capitaine exemplaire, mais annoncé sur la sortie depuis désormais plus d’un an. Il va rendre encore de beaux services cette saison, mais devrait quitter le club en 2027, ou en 2028 au plus tard à l’issue de son contrat.
Même constat pour Lucas Hernandez, qui possède l’un des plus gros salaires du club et ne donne pas vraiment satisfaction. Mais le défenseur français est actuellement invendable pour ces deux mêmes raisons. Il y a de grandes chances qu’il aille ainsi au bout de son contrat, car l’ancien du Bayern Munich se sent très bien à Paris, et ne soucie pas tant que ça de son faible temps de jeu.
Des soucis secondaires pour une équipe du PSG qui a blindé ses meilleurs joueurs et ses joueurs à plus forte valeur marchande, et peut se préparer donc, en cas d’attaque, à de nouvelles belles ventes comme ce fut le cas avec Bradley Barcola à Liverpool.
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