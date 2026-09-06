Arsenal - Chelsea : Les compositions (17h30 sur Canal+)
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Arsenal - Chelsea : Les compositions (17h30 sur Canal+)

Premier League06 sept. , 16:19
parHadrien Rivayrand
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La composition d'Arsenal : Arsenal : Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz
La composition de Chelsea : Martinez; Acheampong, Lacroix, Fofana; Neto, James, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro
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Il en reste de moins en moins certes mais il en reste des bonne personne .

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Parce que c’est interdit déjà

C’est confirmé, Infantino candidat à sa succession à la FIFA

ce monde est en particulier ce sport est tellement pourri jusqu a la moelle, qu il a evidemment ttes ses chances

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pourquoi ne le fait il pas? ça aidera grandement le club!

Loin de l'OM Balerdi a retrouvé l'amour

Dans quelques matchs on en reparlera balerdi tout beau tout flamme vous inquiétez pas il n' est devenu un cador en un match

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