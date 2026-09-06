Arsenal - Chelsea : Les compositions (17h30 sur Canal+)

Il en reste de moins en moins certes mais il en reste des bonne personne .
Parce que c’est interdit déjà
ce monde est en particulier ce sport est tellement pourri jusqu a la moelle, qu il a evidemment ttes ses chances
pourquoi ne le fait il pas? ça aidera grandement le club!
Dans quelques matchs on en reparlera balerdi tout beau tout flamme vous inquiétez pas il n' est devenu un cador en un match
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
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|7
|3
|2
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|6
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|1
|8
|7
|1
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|5
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|0
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|4
|11
|-7
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