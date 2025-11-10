Le PSG finira devant l'OM, Vincent Duluc n'a aucun doute

Le Paris Saint-Germain conserve les commandes de la Ligue 1 après sa victoire à Lyon. Mais si l'OM et Lens sont à l'affût à deux longueurs du PSG, Vincent Duluc ne voit pas comment le titre de champion de France échappera à Paris.

Du côté de Marseille et de Lens, on espérait secrètement que Lyon pourrait faire tomber Paris afin de rester ainsi en tête du classement de Ligue 1. Mais, malgré plusieurs absences énormes, l'équipe de Luis Enrique a encore arraché la victoire dans les ultimes secondes contre l'OL , et encore une fois sur corner, comme la semaine passée contre Nice. Car si le PSG plie, le PSG ne rompt pas. Pour Vincent Duluc, qui évoque la bataille pour le titre de champion de France dans son édito du jour dans L'Equipe , il arrivera un moment où Paris sera au complet et finira par creuser l'écart. L'expérimenté journaliste du quotidien sportif aimerait que la bataille fasse rage jusqu'au bout de la saison, mais il n'y croit pas du tout.

Paris arrache ses victoires, c'est bon signe...pour le PSG

Dans les colonnes du quotidien sportif, Vincent Duluc explique pourquoi la lutte PSG-OM lui apparaît perdue d'avance pour l'équipe de Roberto De Zerbi. « C'est le duel dont la Ligue 1 a besoin, mais ce n'est pas le moment de confondre les souhaits, pour l'intérêt du Championnat, et les pronostics. Parce que l'OM a déjà perdu trois fois chez des équipes de première moitié de tableau (Rennes, Lyon, Lens). Et parce qu'après 90 minutes à constater, deux semaines de suite, que le PSG a cessé de marcher sur ses adversaires en Ligue 1, les buts tardifs ressemblent, quand même, au destin des futurs champions, qui savent éteindre les espoirs de leurs adversaires, sur le terrain ou devant la télé, juste avant d'éteindre la lumière », constate un brin résigné notre confrère.

La prochaine journée pourrait d'ailleurs être un tournant, puisque pendant que l'OM se déplacera à Nice, où ce n'est jamais facile de gagner pour Marseille, et que Lens accueillera Strasbourg, le Paris Saint-Germain recevra Le Havre au Parc des Princes. Une 13e journée du championnat de Ligue 1 propice à un premier écart pour le PSG, même si cette saison tout semble possible.