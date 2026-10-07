Le PSG fait une offre à un défenseur français de 20 ans

Titulaire indiscutable de Pierre Sage à Crystal Palace, le jeune défenseur français Jaydee Canvot a tapé dans l’oeil du PSG selon la presse anglaise.

L’été a été très animé au Paris Saint-Germain, qui a profité du mercato pour renouveler une partie de son secteur offensif avec les signatures de Godts, Akliouche ou encore Torres. En revanche, le PSG n’a pas atteint l’un de ses objectifs, celui de se renforcer en défense centrale. L’idée était pourtant de faire venir un joueur capable de succéder à Marquinhos à moyen terme, mais Luis Campos n’a pas trouvé le profil idéal. Le double champion d’Europe continue ses recherches et selon Football Insider, un profil très intéressant a été remarqué en Premier League

Le PSG est très chaud sur Jaydee Canvot

Le média britannique affirme que le Paris Saint-Germain est très intéressé par Jaydee Canvot, défenseur central français de 20 ans évoluant à Crystal Palace. Recruté par les Eagles en provenance de Toulouse pour 23 millions d’euros en septembre 2025, le natif d’Argenteuil crève l’écran en Premier League. Titulaire indiscutable de Pierre Sage depuis le début de la saison, Jaydee Canvot a un profil très intéressant pour le PSG.

Celui qui est sous contrat avec Crystal Palace jusqu’en juin 2029 a d’ailleurs fait l’objet d’une première approche de la part du club Bleu et Rouge lors du précédent mercato, mais un départ de Canvot un an seulement après son arrivée était impensable pour le club londonien. Si le Français venait à confirmer en réalisant une deuxième saison pleine en Premier League à l’occasion de cet exercice 2026-2027, nul doute que le Paris SG risque de revenir à la charge.

Et le joueur de 20 ans pourrait cette fois être tenté par l’opportunité de rejoindre un club qui vise la victoire en Ligue des Champions chaque saison. Reste que pour déloger Jaydee Canvot de Crystal Palace, il faudra certainement dépenser au moins le double de sa valeur marchande actuelle, estimée par Transfermarkt à 28 millions d’euros. Un départ d’Illya Zabarnyi dans ce secteur de jeu pourrait aider le PSG à faire de la place à Jaydee Canvot à l’avenir. Le défenseur de Crystal Palace sera en tout cas observé de près par les dirigeants franciliens cette saison.