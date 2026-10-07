Le PSG fait une offre à un défenseur français de 20 ans

Le PSG fait une offre à un défenseur français de 20 ans

PSG
parCorentin Facy
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Titulaire indiscutable de Pierre Sage à Crystal Palace, le jeune défenseur français Jaydee Canvot a tapé dans l’oeil du PSG selon la presse anglaise.
L’été a été très animé au Paris Saint-Germain, qui a profité du mercato pour renouveler une partie de son secteur offensif avec les signatures de Godts, Akliouche ou encore Torres. En revanche, le PSG n’a pas atteint l’un de ses objectifs, celui de se renforcer en défense centrale. L’idée était pourtant de faire venir un joueur capable de succéder à Marquinhos à moyen terme, mais Luis Campos n’a pas trouvé le profil idéal. Le double champion d’Europe continue ses recherches et selon Football Insider, un profil très intéressant a été remarqué en Premier League.

Le PSG est très chaud sur Jaydee Canvot 

Le média britannique affirme que le Paris Saint-Germain est très intéressé par Jaydee Canvot, défenseur central français de 20 ans évoluant à Crystal Palace. Recruté par les Eagles en provenance de Toulouse pour 23 millions d’euros en septembre 2025, le natif d’Argenteuil crève l’écran en Premier League. Titulaire indiscutable de Pierre Sage depuis le début de la saison, Jaydee Canvot a un profil très intéressant pour le PSG.
Celui qui est sous contrat avec Crystal Palace jusqu’en juin 2029 a d’ailleurs fait l’objet d’une première approche de la part du club Bleu et Rouge lors du précédent mercato, mais un départ de Canvot un an seulement après son arrivée était impensable pour le club londonien. Si le Français venait à confirmer en réalisant une deuxième saison pleine en Premier League à l’occasion de cet exercice 2026-2027, nul doute que le Paris SG risque de revenir à la charge.
Et le joueur de 20 ans pourrait cette fois être tenté par l’opportunité de rejoindre un club qui vise la victoire en Ligue des Champions chaque saison. Reste que pour déloger Jaydee Canvot de Crystal Palace, il faudra certainement dépenser au moins le double de sa valeur marchande actuelle, estimée par Transfermarkt à 28 millions d’euros. Un départ d’Illya Zabarnyi dans ce secteur de jeu pourrait aider le PSG à faire de la place à Jaydee Canvot à l’avenir. Le défenseur de Crystal Palace sera en tout cas observé de près par les dirigeants franciliens cette saison.
J. Canvot

J. Canvot

FranceFrance Âge 20 Défenseur

Europa League

2026/2027
Matchs1
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Rouge0
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Premier League

2026/2027
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 4

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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mais en quoi j'aurais besoin de prouver que meme un journaliste sérieux se trompe parfois mdr Il se trompe comme tout le monde mdr Y'a que toi qui pete tjr plus haut que son cul pour pas comprendre cette évidence ! Toi c'est sur qd t'es pris dans la main dans le sac à raconter n'importe quoi, comme t'as un boulard énorme, tu peux pas reconnaitre que tu as tord, alors tu continues de mentir.... tu l'avais prouvé avec tes stats imaginaires qui se son transformés ensuite en liste bidon ! Et je m'en tapes de ton blabla, je t'ai pas sonné à la base, c'est toi qui réponds systématiquement à mes messages, moi je te laisses poster tranquille abruti ! Tu m'avais expliqué que c'etait du harcelement de faire ce que tu fais ! Mythomane, va te faire soigner avec tes lecons à 2balles que tu sera jamais capable d'appliquer à toi meme

Real : Le départ de Kylian Mbappé annoncé pour l'été 2027

genre je vais aller rechercher des messages sur Mbappé sur des articles d'il y'a 4 ou 5ans !! Qu'est ce que t'es ridicule, un vrai gamin mdr Et oui c'est factuel tout le monde l'a lu ici pdt des années ! c'est pas de ma faute si t'etais un gamin à l'époque qui avait pas l'autorisation de ses parents pour aller sur le net :) Tu avais bien parler de stats en disantq u'il y'avait plus de maghrébins et de noirs !! Ta liste imaginaire est arrivé après ce premier mensonge ! c'est une pathologie mentale que de mentir chez toi

EdF : La France enfin libérée, Riolo agresse Deschamps

Il en marre d'entendre tous ces clows de journalistes à la critique que ce soit Deschamps ou sur joueurs de l'Equipe de France. Les Riolo, Dugarry, Rothen, Menes et autres feraient mieux de la fermer et de laisser une certaine sérénité dans cette équipe.

Real : Le départ de Kylian Mbappé annoncé pour l'été 2027

si c'est factuel prouve le!! tout comme moi je t'ai prouvé que les gens tuer par des flic etait plus des gens de couleur mais ca tu assumes pas te donner une liste avec des noms ce n'est pas des statistique ethnique tu te coucheras moins bete ce soir

EdF : « Tensions » en équipe de France, Romain Molina balance

prouve juste que j'ai tort sur molina imbecile au lieu de vivre ds le passé en tout cas moi j'ai pas été banni CQFD

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
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135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
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Angers SCO
75212651
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Strasbourg
7521210100
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Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
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