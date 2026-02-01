Lille : L'astuce originale de Genesio pour piéger l'OL

Bruno Genesio a décidé de ne pas communiquer son groupe de joueurs pour le match contre l’OL ce dimanche (15 heures). En cause, l’incertitude qui règne autour de la présence d’Ethan Mbappé.

C’est un match à très fort enjeu qui attend l’Olympique Lyonnais et Lille ce dimanche après-midi au Groupama Stadium (15 heures). Après le faux pas de l’Olympique de Marseille face au Paris FC samedi, les hommes de Paulo Fonseca ont l’occasion de revenir à égalité de points avec les Phocéens. Un gros coup que le LOSC souhaitera éviter. Battu à trois reprises de suite en Ligue 1 , les Dogues veulent recoller au top 4. En cas de succès, ils reviendraient à seulement un point de l’OL.

Le match est donc capital et dessinera en partie la seconde partie de saison des deux équipes. Du côté lyonnais, plusieurs forfaits importants sont à noter dont ceux de Tagliafico ou encore de Tolisso. A Lille, il faudra faire sans Bentaleb, Igamane ou encore Meunier. Un autre joueur est susceptible de déclarer forfait selon le site Le Petit Lillois, il s’agit d’Ethan Mbappé. L’absence de l’ancien Parisien serait un vrai coup dur pour le LOSC au vu de sa forme récente.

Touché à la cuisse lors de la dernière séance d’entraînement, le frère de Kylian n’est pas certain de pouvoir tenir sa place, d’autant qu’il est fragile à cet endroit après une opération en mai dernier. Jusqu’au dernier moment, l’OL sera dans le doute quant à la participation ou non d’Ethan Mbappé à ce match puisque Bruno Genesio a fait le choix original de ne pas dévoiler son groupe afin de maintenir le suspense. Un coup de bluff que le coach lillois a déjà réalisé par le passé.

Ethan Mbappé très incertain

« C’est une habitude prise par le LOSC de Bruno Genesio : ne pas communiquer l’identité des hommes convoqués pour une rencontre en cas d’incertitude ou d’absence inattendue. Rien que la semaine dernière, la constitution de son groupe n’avait pas été divulguée en raison du cas Benjamin André » écrivent nos confrères spécialisés sur le LOSC. Un choix qui devient courant donc à Lille mais qui ne manque pas d’originalité pour tenter de bluffer les adversaires. Du côté des supporters lillois, on espère surtout que Ethan Mbappé pourra tenir sa place au vu de ses récentes prestations sur le front de l’attaque des Dogues.