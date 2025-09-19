ISABELA_dgcdsj
Le PSG fait signer une star brésilienne (off)

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, le PSG a annoncé la signature de la star brésilienne Isabela, en provenance de Cruzeiro.
« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Isabela Ferreira Costa Das Chagas, connue sous le nom d’Isabela, en provenance de Cruzeiro (Brésil). La jeune internationale brésilienne s’est engagée avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2028. Le Paris Saint-Germain se réjouit de l’arrivée de Isabela et lui souhaite beaucoup de succès sous les couleurs Rouge et Bleu. La joueuse sera présentée aux supporters du Paris Saint-Germain, aux côtés des autres recrues estivales, lors du match Paris Saint-Germain vs FC Nantes, demain soir au Campus (Poissy) » écrit le club de la capitale sur son site officiel.

