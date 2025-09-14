ICONSPORT_255064_0188
Dembélé a été buteur lors du dernier PSG-OM en mars

Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

PSG14 sept. , 14:00
parMehdi Lunay
Souverain en Ligue 1 avec trois succès en autant de matchs, le Paris Saint-Germain aborde une semaine importante avec le retour de la Ligue des champions et le Classique à Marseille. Le déplacement au Vélodrome risque d'être plus corsé que prévu avec les absents.
Sans préparation estivale et avec un temps de repos raccourci, le Paris Saint-Germain reste quand même impressionnant. Dernier adversaire des Parisiens en Ligue 1, Toulouse peut en témoigner. Le TFC a pris 6 buts sur son terrain avant la trêve internationale. Une démonstration qui a confirmé toute la puissance du champion d'Europe en titre. Néanmoins, deux semaines plus tard, les matchs de qualification pour le Mondial 2026 ont redistribué les cartes. Le PSG a perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué, tous deux blessés avec l'Equipe de France.

Le PSG en danger à Marseille

De quoi rendre la semaine à venir plus stressante que prévu. Après avoir accueilli Lens ce dimanche, le PSG accueillera l'Atalanta en Ligue des champions. La formation italienne n'est pas simple à négocier depuis plusieurs années et elle inaugurera un calendrier complexe en C1 pour les Parisiens. Enfin, dimanche prochain, Paris se rendra chez son rival marseillais pour le Classique. Quel sera le rendez-vous le plus difficile à aborder ? La suprématie parisienne sur l'OM n'empêche pas Walid Acherchour de voir le déplacement au Vélodrome comme un vrai traquenard pour le Paris Saint-Germain.
« Je pense que le match le plus compliqué sera dimanche. Sur le papier, le déplacement à Marseille, sans Dembélé et sans Doué même si le PSG est ultra favori, ça reste le plus gros morceau. Je pense que le PSG peut gagner les trois matchs (Lens, Atalanta, Marseille). Si tu me demandes de choisir, l’Atalanta est sans son meilleur joueur, Retegui est parti à Al-Qadisiyah, elle a perdu le logiciel Gasperini qui était là depuis 15 ans. Le déplacement au Vélodrome… Je me souviens du match de Dembélé la saison passée à Marseille, il n'avait pas été mauvais Ousmane avec Barcola. Il était sur un ou deux buts, il est important dans son rôle... », a t-il analysé dans l'After Foot. De quoi susciter un regain d'intérêt pour le Clasico français alors que le PSG n'a plus perdu à Marseille en championnat depuis 2011.

Ligue 1

21 septembre 2025 à 20:45
Olympique Marseille
20:45
Paris Saint Germain
Articles Recommandés
ICONSPORT_257387_0156
Ligue 1

Lille - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)

officiel disasi prete a aston villa iconsport 250018 0112 387942
Monaco

Monaco lui passe sous le nez, il vit un enfer

ICONSPORT_268257_0492
Lens

« Ma mère n’en pouvait plus » : Les confessions de Florian Thauvin

ICONSPORT_267501_0287
OM

Real-OM : Mbappé le terrorise, De Zerbi refuse d'aligner Balerdi

Fil Info

14:16
Lille - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)
13:40
Monaco lui passe sous le nez, il vit un enfer
13:20
« Ma mère n’en pouvait plus » : Les confessions de Florian Thauvin
13:00
Real-OM : Mbappé le terrorise, De Zerbi refuse d'aligner Balerdi
12:40
Bordeaux : Bruno Irles est sur la sellette
12:20
OL : « Un sacrifice pour le club », Mikautadze dit tout
12:00
Luis Enrique change tout, révolution au PSG
11:30
OM : Greenwood révèle son arme secrète
11:24
L1 : Trois milieux nommés pour le prix de joueur du mois d'août

Derniers commentaires

OM : Greenwood révèle son arme secrète

Non

OM : Greenwood révèle son arme secrète

Il a eu des soucis judiciaires, et oui.

Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

Notre match de Mardi sera un véritable test afin de voir notre niveau En cas de résultat positif, oui il se peut que l enthousiasme se répercute sur le match de dimanche et on risque d etre dur a manœuvrer Par contre si on se fait déboîter a Madrid, le moral, la confiance sera a 0 et Paris risque d en profiter Un match apres l autre puisque les vérités sur les doutes ou la confiance d aujourd'hui seront peut etre différents la semaine prochaine

OM : Greenwood révèle son arme secrète

La plaine a étais retiré parce que y'a avait aucune preuve d ADN ou d alibi physique

OM : Greenwood révèle son arme secrète

La plainte a été retiré donc sans ca, il n y a pas de jugement donc AUCUN SOUCIS JUDICIARE EN ANGLETERRE

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading