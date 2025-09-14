Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

Souverain en Ligue 1 avec trois succès en autant de matchs, le Paris Saint-Germain aborde une semaine importante avec le retour de la Ligue des champions et le Classique à Marseille. Le déplacement au Vélodrome risque d'être plus corsé que prévu avec les absents.

Sans préparation estivale et avec un temps de repos raccourci, le Paris Saint-Germain reste quand même impressionnant. Dernier adversaire des Parisiens en Ligue 1, Toulouse peut en témoigner. Le TFC a pris 6 buts sur son terrain avant la trêve internationale. Une démonstration qui a confirmé toute la puissance du champion d'Europe en titre. Néanmoins, deux semaines plus tard, les matchs de qualification pour le Mondial 2026 ont redistribué les cartes. Le PSG a perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué, tous deux blessés avec l'Equipe de France

Le PSG en danger à Marseille

De quoi rendre la semaine à venir plus stressante que prévu. Après avoir accueilli Lens ce dimanche, le PSG accueillera l'Atalanta en Ligue des champions. La formation italienne n'est pas simple à négocier depuis plusieurs années et elle inaugurera un calendrier complexe en C1 pour les Parisiens. Enfin, dimanche prochain, Paris se rendra chez son rival marseillais pour le Classique. Quel sera le rendez-vous le plus difficile à aborder ? La suprématie parisienne sur l' OM n'empêche pas Walid Acherchour de voir le déplacement au Vélodrome comme un vrai traquenard pour le Paris Saint-Germain.

« Je pense que le match le plus compliqué sera dimanche. Sur le papier, le déplacement à Marseille, sans Dembélé et sans Doué même si le PSG est ultra favori, ça reste le plus gros morceau. Je pense que le PSG peut gagner les trois matchs (Lens, Atalanta, Marseille). Si tu me demandes de choisir, l’Atalanta est sans son meilleur joueur, Retegui est parti à Al-Qadisiyah, elle a perdu le logiciel Gasperini qui était là depuis 15 ans. Le déplacement au Vélodrome… Je me souviens du match de Dembélé la saison passée à Marseille, il n'avait pas été mauvais Ousmane avec Barcola. Il était sur un ou deux buts, il est important dans son rôle... », a t-il analysé dans l'After Foot. De quoi susciter un regain d'intérêt pour le Clasico français alors que le PSG n'a plus perdu à Marseille en championnat depuis 2011.