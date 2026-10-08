Le PSG empêche Arteta de dormir

Dans la foulée de sa prolongation à Arsenal, Mikel Arteta a avoué ne pas avoir encore digéré la défaite de son équipe en finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain…

Remporter une Ligue des Champions reste très rare dans une carrière de joueur ou d’entraîneur. Donc passer si près du titre le plus convoité sur la planète football, avec une défaite en finale, peut représenter un revers cuisant difficile à digérer. Et ce n’est pas Mikel Arteta qui va dire le contraire.

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Si l’entraîneur espagnol a pu se consoler en offrant aux Gunners leur premier titre de champions d’Angleterre depuis plus de 20 ans en mai dernier, il n’a toujours pas digéré la défaite d’Arsenal en finale de la C1 face au PSG . Toute proche du graal à Budapest, son équipe était tombée aux tirs au but face à celle de Luis Enrique, qui remportait sa deuxième étoile européenne. Cette défaite a laissé des traces chez l'ancien milieu du PSG.

« J'ai toujours ce poison dans les veines »

« J'ai toujours cette cicatrice, comme le dit Arsène. J'ai toujours ce poison dans les veines. Il doit rester là, car c'est ainsi qu'on apprend, et cela va sans doute être un formidable moteur pour moi et pour tout le monde », a balancé le coach des Gunners sur « Je suis de nature compétitive et chaque déception me reste à jamais en mémoire. C’est une cicatrice dans le cœur qui réduit l’espérance de vie », avait lancé le Français, lui aussi défait en finale de la Ligue des Champions en 2006. , a balancé le coach des Gunners sur The Athletic , en référence à une célèbre déclaration de l’ancien mentor d’Arsenal datée de 2016., avait lancé le Français, lui aussi défait en finale de la Ligue des Champions en 2006.

Récemment prolongé jusqu'en 2030 par ses dirigeants, Arteta veut donc se servir de cet échec face au PSG pour rebondir et aller chercher cette C1 qui manque au palmarès d’Arsenal. La bande à Luis Enrique est prévenue…