Mikel Arteta prolonge à Arsenal jusqu'en 2030

Mikel Arteta prolonge à Arsenal jusqu'en 2030

Premier League
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Arsenal a annoncé ce mercredi la prolongation du contrat de son entraîneur Mikel Arteta, champion d'Angleterre en mai dernier avec les Gunners. Une belle marque de confiance de la part du club londonien, qui souhaite continuer à écrire l'avenir avec son manager espagnol.
Articles Recommandés
Edf Olise Et Mbappe Zidane A Un Probleme
Equipe de France

EdF : Olise et Mbappé, Zidane a un problème

Bordeaux Seme La Terreur La Fff Abandonne La R1
Bordeaux

Bordeaux sème la terreur, la FFF abandonne la R1

Capture d’écran 2026-10-07 à 14.53.40
OM

Le 7e meilleur buteur de l'histoire de l'OM est mort

Panichelli
RCSA

40 ME envolés, Strasbourg et Panichelli ont perdu gros

Fil Info

EdF : Olise et Mbappé, Zidane a un problème
Bordeaux sème la terreur, la FFF abandonne la R1
Le 7e meilleur buteur de l'histoire de l'OM est mort
40 ME envolés, Strasbourg et Panichelli ont perdu gros
Le PSG vend le futur Pacho pour 10 ME, quelle erreur
Indéfendable, Mbappé perd son meilleur avocat
L’OL lui a piqué une recrue, l’OM a la rage
EdF : Zidane change trois habitudes de Deschamps, les joueurs adorent
OM : La prochaine recrue de McCourt, ce sera pour 2028

Derniers commentaires

OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide

aucun rapport les marseillais on fait ca parce qu'ils son con tout simplement il n'y aurais pas eu de fachos a lyon que ca serait arriver

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

et moi non plus je commente pas toute les dingueries que tu sort

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

je renifle le cul a personne le mytho a ce compte la tu le fait a plus de personnes que moi CQFD la preuve sur ce meme post a sergio fait ce que je dit pas ce que je fait mdr bpc d'hypocriotes ici lol

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

mytho moi aussi j'ai annoncer ta naissance 2 ans avant que tu arrives!!!

L’OL lui a piqué une recrue, l’OM a la rage

Non mais sérieux c’est devenu quoi ce site à chaque article un page pub, c’est trop bye

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading