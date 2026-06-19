Kolo Muani à moitié prix, le PSG excite la Juve

De retour suite à son prêt à Tottenham, Randal Kolo Muani reste indésirable au Paris Saint-Germain. L’attaquant français sera de nouveau éjecté, peut-être une nouvelle fois vers la Juventus Turin qui a pris connaissance des conditions pour conclure son transfert définitif.

Luis Enrique n’attend pas forcément leurs retrouvailles avec impatience. Mais sauf évolution dans les semaines à venir, le coach du Paris Saint-Germain sera contraint d’accueillir Randal Kolo Muani à la reprise de l’entraînement. L’attaquant de 27 ans fera son retour suite à son prêt à Tottenham qui n’avait pas négocié d’option d’achat l’été dernier.

Retour à la case départ

Bien sûr, les Spurs peuvent toujours discuter d’un nouvel accord s’ils souhaitent le conserver. Mais il serait étonnant de voir les Londoniens s’activer pour retenir un buteur à 5 réalisations en 41 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Des performances décevantes qui lui ont d’ailleurs coûté sa place en équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Il n’empêche que Randal Kolo Muani garde une certaine cote sur le marché des transferts.

La Juventus Turin, qui avait obtenu son prêt en janvier 2025, revient à la charge pour le récupérer. Le journaliste Nicolo Schira affirme que les Bianconeri ont repris contact avec l’agent du Français pour connaître les conditions de son arrivée. Récemment nommé à la place de Damien Comolli, le directeur général turinois Giovanni Carnevali a ainsi appris que le Paris Saint-Germain réclamait entre 40 et 45 millions d’euros pour le transfert de son attaquant toujours sous contrat jusqu’en 2028.

La somme peut paraître élevée pour un joueur en grande difficulté depuis sa signature en 2023. Mais rappelons tout de même que le club de la capitale avait misé 95 millions d’euros (bonus compris) pour l’arracher à l’Eintracht Francfort. Ce n’est évidemment pas le problème de la Juventus Turin qui a tout intérêt à jouer la montre sachant que la direction francilienne finira bien par céder son flop.