Le PSG dévoile son maillot extérieur 2026-2027

Le Paris Saint-Germain a dévoilé ce samedi le maillot que les doubles champions d'Europe en titre utiliseront la saison prochaine lorsqu'ils évolueront loin du Parc des Princes.

« Le maillot Away pour la saison 2026-2027 arbore une silhouette majoritairement blanche, sublimée par l’iconique bande centrale, élément graphique historique du Club, qui se trouve ici réinventée à travers un dégradé de fines rayures verticales allant du rouge au bleu marine. Inspiré par l’univers graphique de l’Op Art et par l’énergie de la scène électronique parisienne, le motif visuel crée une sensation de mouvement et de rythme qui anime la bande centrale. Véritable élément signature de cette tenue, il apporte dynamisme et modernité, tout en réinterprétant l’un des codes les plus emblématiques de l’identité parisienne.

L'écusson lenticulaire constitue également l'une des innovations majeures de cette nouvelle tenue. Reprenant le même jeu de dégradé que la bande centrale, il apporte une dimension visuelle inédite au maillot : selon l’angle de vue, il change d’apparence et révèle différentes nuances de rouge et de bleu, créant un effet dynamique et en relief qui évolue au gré des déplacements des joueurs sur le terrain. Une approche originale qui renforce le caractère contemporain du maillot, tout en offrant une nouvelle interprétation des symboles du Paris Saint-Germain », préxise le PSG dans son communiqué.