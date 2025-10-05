Le PSG dévoile son groupe pour le match à Lille

On l'interroge sur Lyon, donc il répond sur Lyon. C'est exactement pareil pour les autres clubs , calme-toi ne sois pas parano !
Rires, et bien votre complot a échoué hein. C'est tout de même amusant de te voir boire les paroles de Raymond qui te prends pour un bel idiot, rires.
Oui oui tout le monde ment sauf toi 🤣 C est un complot de faire passer notre petite Kenny pour un fuyard sans couille RIRES Simple comme bonjour
Donc que je ne te reprenne pas à commenter à trois heures du matin, car tu seras encore l'arroseur arrosé, rires.
Non je ne dis pas ça, je dis que ton amoureux Raymond ment et que toi tu bois ses paroles, rien de plus rien de moins.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
Loading
Le groupe parisien pour ce déplacement à Lille ! 👊 #LOSCPSG