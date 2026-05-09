Le PSG de Luis Enrique, c’est du déjà-vu

Finaliste de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain impressionne. Le travail effectué par Luis Enrique est reconnu dans le monde entier. Mais de son côté, le Havrais Sofiane Boufal a déjà vu les Parisiens pratiquer un jeu aussi séduisant par le passé.

Longtemps critiqué voire moqué sous l’ère qatarie, le Paris Saint-Germain ne fait plus rire. Depuis près d’un an, le club de la capitale n’a jamais autant été encensé. Les compliments viennent du monde entier tant les Parisiens impressionnent au niveau de leurs résultats et dans le contenu de leurs matchs. Luis Enrique a mis en place un collectif parfaitement huilé qui prend le dessus sur les individualités.

Ça se vaut avec le PSG de Luis Enrique - Sofiane Boufal

Mais de là à dire que l’équipe francilienne pratique le plus beau jeu de son histoire, Sofiane Boufal n’ira pas jusque-là. Le milieu offensif notamment passé par Angers et Lille se souvient d’un Paris Saint-Germain aussi séduisant avec Laurent Blanc aux commandes (2013-2016). « J’ai eu la chance de jouer face au PSG de Laurent Blanc à l’époque. Et pour moi ça se vaut avec celui de Luis Enrique, a comparé le Havrais dans un entretien accordé à Foot Mercato. Le PSG de maintenant a juste plus de réussite en Ligue des Champions. Mais celui de Laurent Blanc était incroyable. »

« Je me rappelle d’un match à l’époque où on perd 4-0 au bout de 20 minutes, s’est-il souvenu. Il y avait des stars avec Zlatan ou Cavani. Mais c’était une grande équipe avec Verratti, Motta ou Matuidi. Chacun savait ce qu’il avait à faire. En fait, star ou pas star, c’est surtout comment tu vas t’adapter au collectif. Le PSG de maintenant, il y a des cracks mais qui se mettent au service du collectif. » Une comparaison flatteuse pour le Cévenol licencié après un échec en quarts de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City.