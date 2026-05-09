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Luis Enrique

Le PSG de Luis Enrique, c’est du déjà-vu

PSG09 mai , 22:40
parEric Bethsy
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Finaliste de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain impressionne. Le travail effectué par Luis Enrique est reconnu dans le monde entier. Mais de son côté, le Havrais Sofiane Boufal a déjà vu les Parisiens pratiquer un jeu aussi séduisant par le passé.
Longtemps critiqué voire moqué sous l’ère qatarie, le Paris Saint-Germain ne fait plus rire. Depuis près d’un an, le club de la capitale n’a jamais autant été encensé. Les compliments viennent du monde entier tant les Parisiens impressionnent au niveau de leurs résultats et dans le contenu de leurs matchs. Luis Enrique a mis en place un collectif parfaitement huilé qui prend le dessus sur les individualités.
Ça se vaut avec le PSG de Luis Enrique
- Sofiane Boufal
Mais de là à dire que l’équipe francilienne pratique le plus beau jeu de son histoire, Sofiane Boufal n’ira pas jusque-là. Le milieu offensif notamment passé par Angers et Lille se souvient d’un Paris Saint-Germain aussi séduisant avec Laurent Blanc aux commandes (2013-2016). « J’ai eu la chance de jouer face au PSG de Laurent Blanc à l’époque. Et pour moi ça se vaut avec celui de Luis Enrique, a comparé le Havrais dans un entretien accordé à Foot Mercato. Le PSG de maintenant a juste plus de réussite en Ligue des Champions. Mais celui de Laurent Blanc était incroyable. »
« Je me rappelle d’un match à l’époque où on perd 4-0 au bout de 20 minutes, s’est-il souvenu. Il y avait des stars avec Zlatan ou Cavani. Mais c’était une grande équipe avec Verratti, Motta ou Matuidi. Chacun savait ce qu’il avait à faire. En fait, star ou pas star, c’est surtout comment tu vas t’adapter au collectif. Le PSG de maintenant, il y a des cracks mais qui se mettent au service du collectif. » Une comparaison flatteuse pour le Cévenol licencié après un échec en quarts de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City.
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Derniers commentaires

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Elle est bancale... car tu as tricoté un dicton à ta sauce sans la respectée à la lettre près. Toi comprendre ? Mdr

OL : Un coup de génie financier avec ce futur international français ?

Il joue plus MC que MD .... mais oui c'est un bon profile pour remplacer mangala et tessmann

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On veut les noms des "autres grands clubs" SvP.

L2 : Match arrêté à Bastia, la montée du Mans retardée

Ruddy Buquet est une quiche mais ca n'etonnera personne .. arreter le match pendant le temps additionnel est d'une stupidité sans nom ...

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

La citation te va très bien. Tu la confirmes en disant qu'elle est bancale, ce qui prouve que tu ne l'as pas comprise . Et "se faire traiter de con par un con", c'est exactement ce que je t'ai dit quand tu as dit que j'ai deux neurones qui se battent entre eux, alors que toi tu n'en as pas du tout. Pauvre Sergio, tu te prends pour une lumière alors que la lumière chez toi est coupée à tous les étages.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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